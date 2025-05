Estimulación magnética transcraneal, un tratamiento con el que logran la mejora del 70% de pacientes con enfermedades mentales

La Estimulación Magnética Transcraneal es un novedoso tratamiento que permite a los médicos mejorar los síntomas de hasta el 70% de los pacientes con enfermedades mentales. Se trata de una técnica no invasiva e indolora mediante la que se producen cambios eléctricos en ciertas zonas del cerebro: "A través de un estímulo magnético se intentan producir cambios eléctricos en una zona del cerebro que nos interesa modular. Hay programas de tratamientos excitadores y otros inhibidores dependiendo de los síntomas", explica Luis Cárdenes, médico psiquiatra.

Se pueden tratar numerosas enfermedades mentales como depresiones graves, trastornos de ansiedad u obsesivo compulsivos, y también fobias, adicciones y estrés postraumático. Asistimos a una sesión en la Clínica Bandama, en Gran Canaria, con un paciente con una depresión grave con alto riesgo suicida que lleva ya más de 60 sesiones de este tratamiento: "Me encuentro mucho mejor que cuando llegué, con ganas de tener esa chispa de vivir y tener ilusión. Yo me iba a quitar la vida ya", asegura Salvador. Había probado varios tratamientos con psicólogos y psiquiatras, y tenía además una grave adicción a las benzodiazepinas y el alcohol.

Salvador se sienta en un sillón y le colocan una especie de gorro con unos electrodos conectados a la máquina de Estimulación Magnética Transcraneal. A su vez en una pantalla de televisión aparecen imágenes y música relajante, y una psicoterapeuta lo acompaña en la sesión: "Salvador, desde la última vez que nos vimos hasta ahora, ¿has tenido ansiedad?", le pregunta. Él le contesta que sí, que ayer tuvo ansiedad pero la pudo detectar y relajarse. Mientras la máquina le estimula el cerebro, van avanzando en la sesión de psicoterapia para mejorar esos episodios.

"Ha ganado autonomía y ha mejorado su estado de ánimo"

"Salvador llegó con una sintomatología depresiva muy grave, con sobrepeso y sobre todo con alto riesgo suicida, llevaba meses sin salir de casa. Ha mejorado espectacularmente", explica el doctor. Con este tratamiento, combinado con psicoterapia, Salvador ha ganado autonomía, ha mejorado su estado de ánimo, maneja mejor su ansiedad, es más funcional, y ha remitido su idea suicida teniendo expectativas de vida. "Salvador llegó con depresión mayor, intento suicidio, adicto a las benzodiazepinas, al alcohol, tenía los ojos cerrados, escuchaba voces", explica Soraya Hernández, técnico EMT.

Con la medicación y la terapia no era suficiente, y decidieron probar con este novedoso tratamiento con el que el resultado fue más rápido de lo esperado: "Normalmente se suele notar a las 20 sesiones, él a las 5 o 10 ya notó mejoría", asegura Soraya. Salvador estaba tan grave que ni siquiera hablaba, "era una persona monosílaba", y ahora sale a la calle, ha dejado de consumir y está recuperando su vida. "Me apoyan, me van inculcando como hacer las cosas...Y la máquina también ayuda, se me ha bajado la depresión y las ansiedades las controlo mejor", dice Salvador. Esta técnica también resulta de gran ayuda en el tratamiento de fobias, junto con la técnica expositiva con la que proyectan imágenes en una pantalla: "Por ejemplo en una persona que tiene miedo a volar se le pone en situación dentro de una cabina de un avión y se le intenta llevar a ese punto de pánico, incluso intentamos forzar que comience a sudar, con taquicardia, sensación de ahogo y de muerte, explica el médico psiquiatra.

