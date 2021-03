Estas son las zonas básicas y municipios de la Comunidad de Madrid que podrían pasar a estar confinadas hoy 26 de marzo

Este viernes el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, anunciará las nuevas básicas de salud y municipios que podrían quedar confinados a día de hoy.

Desde este lunes Valle de la Olida, en Majadahona, y Nuñez Morgado y Virgen de Begoña, en el municipio de Madrid, pasaron a tener restricciones de movilidad por la pandemia de coronavirus. También los municipios de Morata de Tajuña y Navacerrada.

Desde este viernes la Comunidad de Madrid queda blindada para evitar los desplazamientos durante Semana Santa. Para ello, la Delegación del Gobierno ha dispuesto 4.818 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que realizarán labores de seguridad vial, vigilancia en el aeropuerto y controles de movilidad.

Además, se usarán drones para vigilar los parques y zonas verdes, con mayor hincapié en Madrid-Rio, Casa de Campo y Parque del Retiro, y se vigilará de cerca las entradas y salidas de los lugares de culto

Ante el incremento de afluencia de madrileños a las zonas rurales de la región, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad y emergencias para evitar aglomeraciones en la sierra, y en el centro de las ciudades y de los pueblos.

Seguirán en vigor durante la Semana Santa las medidas que llevan tiempo aplicándose en la región, como el toque de queda de las once de la noche a las seis de la madrugada y el cierre de los establecimientos de hostelería a las once de la noche, aunque no podrán admitir nuevos clientes desde una hora antes. La ocupación máxima por mesa seguirá siendo de cuatro personas en espacios interiores y de seis personas en terrazas al aire libre.

Aumento de la incidencia acumulada

Este jueves, la Comunidad de Madrid ha notificado un ligero descenso en la cifra de nuevos contagios por coronavirus, al pasar de 1.870 a 1.864 en 24 horas, y también en el número de decesos en los hospitales, de 22 a 20.

Sin embargo, según los datos del Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada a catorce días continúa aumentado ligeramente día a día en la región al situarse en 235,32 casos por cada 100.000 habitantes.