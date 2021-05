Estas son las restricciones en bodas y comuniones en 2021 tras el fin del estado de alarma

Muchas han sido las celebraciones que se han visto afectadas por el coronavirus. Bodas, comuniones o bautizos han tenido que posponer la fecha a la espera de que las medidas contra el COVID-19 se suavizaran y pudieran celebrarse con cierta 'normalidad'.

Algunas comunidades han limitado el aforo que puede asistir a celebraciones como bodas, comuniones o bautizos. No está permitido utilizar la pista de baile en ningún lugar.

Tras la finalización del estado de alarma en España el pasado 9 de mayo decayeron muchas de las restricciones vigentes por la pandemia de covid-19. Ya no hay cierres perimetrales en las comunidades y se permite viajar por todo el territorio.

A continuación detallamos cuáles son las restricciones vigentes en cuanto a bodas y comuniones tras el fin del estado de alarma en cada comunidad autónoma.

Murcia

El aforo para celebraciones es de 100 personas al aire libre y 50 en interior. En bodas, comuniones y resto de ceremonias no se podrá superar el 50% del aforo en espacios cerrados con un máximo de 30 personas

Madrid

El aforo continua estando limitado al 50% en el interior de establecimientos de hostelería, locales, bodas, lugares de culto, casinos, tablaos, centros deportivos cubiertos y espacios de ocio en centros comerciales.

La mascarilla será obligatoria y también la distancia de seguridad entre comensales. No se podrán bailar y el consumo de comida y bebida se debe realizar sentado.

Castilla-La Mancha

En las bodas, comuniones y bautizos seguirás algunas restricciones por el covid-19, se establece que estas celebraciones se podrán realizar ocupando, como máximo, el 50% en el interior (hasta las 150 personas) y el 75% en el exterior (hasta 250).

Comunidad Valenciana

El aforo en celebraciones religiosas como bodas o comuniones no podrá superar el 75% del aforo y se deberá respetar el 1,5 metros de distancia de seguridad.

Las ceremonias no religiosas podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, ya sea en espacios al aire libre o espacios cerrados, siempre que no se supere el 50% de su aforo.

Las celebraciones que impliquen servicio de hostelería, restauración, en salones de banquetes o en cualquier otro establecimiento de hostelería o espacio privado, se ajustarán a lo regulado en esta materia.

Aragón

En los lugares de culto, además de estar prohibido cantar, el aforo será del 50%. Las bodas, bautizos y comuniones también se verán afectados por las restricciones por coronavirus.

Los territorios que se encuentren en alerta nivel 3 no superarán en ningún caso 30 personas en el interior y 50 en el exterior. En el nivel 2, las celebraciones no superarán las 40 personas en el interior y 60 en el exterior.

Tendrá que haber una distancia de seguridad de 1,5 metros y no se podrá bailar.

Castilla y León

Los lugares de culto y celebraciones estarán limitadas en Castilla y León. Los aforos estarán reducidos a un tercio mientras se esté en los tres niveles máximos si transcurren en lugares cerrados, y en los dos más altos si es en lugares abiertos.

En el nivel tres y dos de alerta, el aforo máximo es de un tercio, y en el de uno, es la mitad. En espacios al aire libre, en el nivel cuatro el aforo es un tercio pero con un máximo de 75 personas; en el tres el aforo es también de un tercio, en el dos se reduce a la mitad, y en el uno el aforo máximo es del 75%.

Galicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, establece que los bares podrán abrir hasta las 23 horas y los restaurantes hasta la una de la madrugada.

Cataluña

Para las bodas y comuniones, el aforo será del 50%.

Cantabria

Las comuniones o bodas en Cantabria estarán limitadas por la pandemia de covid-19. Desde el 9 de mayo el límite en los aforos está en 20 personas máximo al aire libre o 10 en interior. No se podrá superior un tercio del aforo en los espacios cerrados.

Durante la celebración en el restaurante no se podrá utilizar la pista de baile.

Asturias

Se ha ampliado el horario de la hostelería hasta la una de la madrugada, aunque el ocio nocturno seguirá cerrado.

País Vasco

El aforo será del 35%. No se podrá utilizar la pista de baile.

La Rioja

Se establecen limitaciones de aforos para los diferentes niveles de incidencia por coronavirus. El cierre del ocio nocturno y hostelería a las 12 de la noche. Nájera, Calahorra, Arnedo y Alfaro se mantendrán en el nivel 3 intensificado, que implica medidas más restrictivas dada su situación epidemiológica.

Islas Baleares

El aforo en los lugares de culto es del 50% y deberá haber 1,5 metros de distancia de seguridad entre personas.

Islas Canarias

Los jueces concluyen que no procede la limitación a la permanencia de personas en lugares de culto y sólo autoriza la medida a limitar el número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales en espacios de uso público y privado cerrados o al aire libre.

Andalucía

Las celebraciones tendrán un aforo máximo de 300 personas en interior y 500 en exterior.

Navarra

El aforo en lugares de culto no podrá superar el 30% del aforo total y no podrá exceder las 150 personas. Se recomienda no cantar en las celebraciones. Se deberá respetar la distancia de seguridad de un metro y medio.

En el convite de después no podrán asistir más de 20 personas y se deberá mantener 1,5 metros de distancia. Aunque a partir de este lunes, si el local tiene medidor de CO2, no tendrán límites de aforo. El resto, al 30%, con 30 personas en interior y 50 en exterior. No se podrá bailar.

En locales con medidor de CO2 el límite será de 50 personas en el interior y 100 en el exterior.

Extremadura

Estas son las restricciones en bodas y comuniones tras el fin del estado de alarma por covid-19. El aforo en los lugares de culto será del 50% del total, sin límite de personas.