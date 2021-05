¿Dónde se puede viajar desde España? Requisitos y destinos para tus vacaciones

Tras la caída del estado de alarma se ha reactivado la movilidad interna en España. Y ahora miles de españoles ya comienzan a planificar sus vacaciones de verano y los posibles destinos. Para viajar este verano hay que tener muy en cuenta las restricciones y medidas frente al coronavirus en el destino.

A día de hoy hay 114 países a los que se puede viajar desde España, aunque sólo en 18 de ellos se podrá llegar sin ningún tipo de restricción.

En cambio, 70 países solicitan una prueba PCR negativa para viajeros que lleguen desde España y 27 países también obligan a realizar una cuarentena obligatoria a cualquier español que llegue a su territorio.

Entre los 18 países con libertad total para la llegada de españoles están México, Brasil, Costa Rica, Jamaica, República Dominicana, Tanzania, Kosovo, Bulgaria, Albania, Andorra, Macedonia del Norte, Rumanía, Ucrania, Polonia, Suiza, Luxemburgo, Turquía y Suecia.

Entre los países que exigen una prueba PCR a los turistas que provienen desde España están Portugal, Francia, Italia, Perú, Colombia, Ecuador o Bolivia.

Hay un tercer grupo de países que exigen a cualquier turista que viaje desde España una cuarentena obligatoria. En este grupo se encuentran países como Reino Unido,. Irlanda, Islandia, Noruega, Tailandia, Bangladesh, Chile, Cuba o Túnez.

Por último, hay una serie de países que, de momento, tiene prohibida la llegada de turistas desde España. Esos países son Canadá, Estados Unidos, Rusia, Argentina, India, Australia, Nueva Zelanda o Indonesia.

Restricciones de movilidad dentro de España

El pasado 9 de mayo cayó el estado de alarma y con él los cierres perimetrales en las comunidad autónomas. De esta forma, hay una libertad total para que cualquier español se pueda mover por todo el territorio nacional.

Pese a esa libertad de movimientos, hay que tener en cuenta que existen confinamientos perimetrales limitados a determinadas localidades con una alta incidencia de coronavirus. En regiones como Madrid, Aragón, Andalucía o Galicia existen ciertas localidades o municipios donde no está permitida la entrada o salida de personas, salvo causa justificada,

En Galicia hay cinco municipios (Cualedro, Laza, Padrón, Cambados y Vilanova de Arousa) que mantienen el cierre perimetral al estar en el nivel máximo de incidencia de la Xunta de Galicia.

En Andalucía, el municipio sevillano de La Campana permanece cerrado perimetralmente ya que supera la incidencia acumulada de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

Aragón mantiene cerradas tres localidades por lata incidencia del coronavirus: Tarazona, Fraga y La Litera.

En Madrid, se mantiene hoy lunes restricciones a la movilidad en once zonas básicas de salud que presentan una alta incidencia de coronavirus, por lo que está prohibido entrar y salir salvo en casos contemplados en las excepciones. El cierre perimetral afecta, hasta el lunes 24 de mayo, a las zonas básicas de Daroca (Ciudad Lineal), General Fanjul (Latina), Castelló (Salamanca), Barajas (Barajas), y Chopera (Arganzuela), todas ellas en el municipio de Madrid.

También siguen limitadas las entradas y las salidas en la zona básica de salud de Leganés Norte en la localidad de Leganés; La Princesa en Móstoles; Las Ciudades y Las Margaritas en Getafe; Reyes Católicos en San Sebastián de los Reyes; y Majadahonda en el municipio de Majadahonda.

Principales destinos turísticos y restricciones en los viajes desde España

Estados Unidos: La entrada de turistas extranjeros que hayan estado en un país del Espacio Schengen en las dos semanas previas está prohibida. Aquellos viajeros que hayan obtenido una autorización para entrar en Estados Unidos o estén dentro de las excepciones para poder viajar deberán tener una PCR negativa con una anterioridad máxima de 72 horas al vuelo, o poder demostrar que se ha pasado el COVID-19.

México: No existen restricciones para entrar, aunque se recomienda no viajar si no es por una razón justificada.

Cuba: Se requiere PCR negativa al menos 72 horas antes del vuelo y cumplir un aislamiento a la llegada. Se exige además una prueba PCR en el aeropuerto y a una segunda PCR al quinto día de aterrizar en la isla.

República Dominicana: No se exige ningún tipo de prueba ni cuarentena. No hay ninguna restricción a la movilidad interior.

Argentina: El Gobierno argentino ha cerrado las fronteras y prohibido las llegadas de extranjeros hasta el 31 de diciembre de 2021.

Ecuador: Se recomienda no viajar a Ecuador salvo por motivos "excepcionales e impostergables". Se exige una prueba PCR o de antígenos negativa efectuada hasta 3 días antes de la llegada al país o un carné de vacunación contra la covid-19.

Colombia: No existen limitaciones a la entrada de pasajeros procedentes de España.

Marruecos: Los vuelos entre Marruecos y España están cancelados hasta, al menos, el 10 de junio.

Túnez: A fecha de hoy, las entradas de pasajeros por vía marítima se encuentran prohibidas, mientras que las entradas por vía aérea se encuentran sometidas a 2 tests PCR, 2 formularios y cuarentena de 7 días en un hotel.

Egipto: Todos los viajeros deberán presentar a su llegada un test PCR negativo, en inglés o árabe, realizado no más de 72 horas antes del vuelo.

Kenia: Los viajeros procedentes de España podrán ingresar con una PCR negativa realizada dentro de las 96 horas anteriores al viaje. No se exige cuarentena.

Tanzania: No se exige PCR ni cuarentena, pero se recomienda no viajar por la situación epidemiológica del país.

India: No es necesaria una PCR ni guardar cuarenta, aunque se recomienda no viajar por la grave situación de contagios y muertes por coronavirus en este país.

China: Prohibida la llegada de extranjeros. Solo está permitida la llegada de los que tenga la residencia en China.

Japón: Se prohíbe la entrada en el país a los turistas.

Tailandia: Se puede viajar a Tailandia aunque habrá que guardar una cuarentena de 14 días.

Turquía: Se exige una prueba PCR negativa realizada las 72 horas antes del vuelo.

*Para cualquier consulta acerca de un destino se puede consultar la página web del Ministerio de Exteriores