Un 58% de los españoles han empeorado su estado de ánimo desde el inicio de la pandemia de coronavirus

Un 36,2% de españoles se pondrían la vacuna contra el coronavirus, frente al 16% que no lo haría; entre los que dudan, un 40,5%. Son los datos que se desprenden del último sondeo realizado por el Instituto DYM, especializado en la investigación de mercados y estudios de opinión.

La encuesta confirma que los anuncios de las últimas vacunas, que prometen gran efectividad para combatir la covid-19, no parecen convencer del todo a la población. No es extraño si se tiene en cuenta que de momento los resultados en fase 3 publicados por algunas farmacéuticas son provisionales.

Curiosamente la evolución del estado de ánimo desde el inicio de la epidemia ha cambiado drásticamente. Según los datos del DYM, un 58% de la población ha empeorado su estado anímico desde el pasado marzo mientras que un 38,2% lo mantiene igual. El grupo de ciudadanos que ha encajado de manera más positiva la pandemia mundial suma un 1,9%.

Los parámetros en el estado de salud también han variado con el brote. Desde que comenzó un alto porcentaje de la población no ha percibido gran diferencia: el 77,8% se ha mantenido igual; el 17,2% ha notado una recaída mientras que un 3,5% ha visto mejorada la evolución de su salud a lo largo de los meses.

Segundo país con más indecisión

El estudio de Ipsos y el Foro Económico Mundial confirman los datos del DYM y concluyen que España se convierte en el segundo país europeo con menos predisposición para inmunizarse contra la enfermedad a través de la vacunación. Pero los expertos avisan: para acabar con el virus, al menos el 50% de la población debería vacunarse.

Vacuna eficaz y voluntaria

Este mismo viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa ha confirmado que no se autorizará ninguna vacuna que no cuente "con requisitos de seguridad y eficacia evaluados en base al marco regulatorio de la Agencia Europea del Medicamento". El político ya adelantó que no se obligaría a la población a inyectarse las dosis porque consideraba que "España es un país con muy buena tradición de vacunación y hay una concienciación muy alta" entre la ciudadanía.