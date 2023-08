España ya es el tercer país donde se consume más fentanilo, la droga zombi que causa estragos en Estados Unidos

Estados Unidos se encuentra en una situación nunca antes vista en cuanto a opioides. Las defunciones por exceso de drogas han alcanzado máximos históricos y, en 2021, se elevaron por encima de las 100.000 muertes. La principal causante es el fentanilo, la droga zombi que recientemente ha llegado a la Unión Europea y ya está causando efecto. En 2021, 140 personas perdieron la vida a causa de esta sustancia, tal y como indica el 'European Drug Report 2023'.

Mirando los datos a nivel global, se observa que los países que presentan un mayor consumo de la droga zombi, en 2021, son Estados Unidos, Alemania y España. Según el estudio de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en España se consumieron hasta 124,6 kilogramos de fentanilo, lo que equivale al 11,8% del consumo global.

La situación del fentanilo en España

De la misma manera, nuestro país se encuentra en el segundo escalón en cuanto a importación del fármaco, detrás de Alemania. Concretamente, a nuestro país llegaron 130,5 kilogramos, que es un 9,5% del total mundial. No obstante, aunque el consumo está creciendo en los últimos tiempos, los expertos aseguran que España le falta mucho camino para llegar a estar como el país estadounidense.

Un 15,8% de los españoles de entre 15 y 64 años admite haber consumido, en alguna ocasión, opioides con o sin receta. La última Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) difundida por el Ministerio de Sanidad, el fentanilo es el tercer analgésico opioide más consumido, por detrás de la codeína y el tramadol. Asimismo, su consumo ha incrementado un 14% en 2022, aunque cabe tener en cuenta que muchos casos se tratan de población clínica.

No obstante, por el momento, el número de personas que son tratadas por consumo de esta sustancia es muy reducido, pero hay que recordar que hace cinco años no había ninguno. Además, la mayoría de estas personas llegan a tardar años en acudir al médico desde que comienza a consumir, según los expertos.

El fentanilo, a nivel clínico, se receta a personas con dolor crónico, tanto oncológico como no oncológico, al igual que a pacientes terminales, y se puede administrar por varias vías. Sin embargo, nunca se plantea como una primera opción, sino que solo se prescribe a personas que ya han probado otros medicamentos y estos no les ha causado efecto.

España no replicará a Estados Unidos con el fentanilo, por ahora

La anestesióloga Alicia Alonso Cardaño, coordinadora del Grupo de Trabajo de Manejo de Opioides de la Sociedad Española del Dolor (SED), indica que, "con el paso del tiempo, ha ido aumentando la prescripción de fentanilo, que es el opioide más recetado en nuestro país", pasando de 0,65 miligramos de media por persona a 2,2 miligramos.

En este sentido, según recoge '20minutos', los Equipos de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil apuntan que todavía no se han registrado casos de tráfico del fármaco en España, si bien la Policía Nacional no confirma ni desmiente esta información.

Los controles de la Agencia Española del Medicamento y del Ministerio de Sanidad son muy estrictos, lo cual hace muy complicado que España pueda acercarse a la grave situación en la que se encuentra sumida Estados Unidos. Para poder adquirir este medicamento, es necesario una receta especial de estupefacientes, así como un control por parte de los médicos.

Los expertos señalan que, siempre y cuando no se importe el fentanilo de manera ilegal, no se replicará el panorama estadounidense en nuestro país, aunque añaden que no se puede bajar nunca los brazos.