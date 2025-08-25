Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El vídeo del primer encierro de San Sebastián de Los Reyes 2025

La ganadería 'La Palmosilla' ha sido la encargada de abrir los encierros de San Sebastián de los Reyes.

Encierro rápido, limpio y sin incidencias graves. A las once de la mañana, tras el cohete de salida, un total de seis toros de la ganadería 'La Palmosilla', salían a las calles del municipio madrileño para realizar el recorrido de unos 820 metros de los tradicionales encierros de San Sebastián de los Reyes de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios.

Una carrera que ha tenido una duración de un minuto y 40 segundos hasta que los toros han entrado a la plaza. Los animales no se han entretenido y nada más pisar el ruedo han ido directamente hacia los corrales, teniendo una duración de un minuto y 50 segundos.

La participación en este primer encierro ha sido notoria, destacando que era el primero y "encima lunes", señalaba el ganadero Vitorino Martín. Unos 2.200 corredores se han lanzado a la calle para participar en esta primera suelta de reses de las fiestas, y en torno a 25.000 asistentes.

En el día de hoy, se espera a unas 50.000 personas entre corredores y espectadores, para el encierro nocturno, que será el único del año en la localidad.

El responsable de Protección Civil, Pedro Martínez, ha celebrado que no haya habido ningún herido por asta de toro. "Siete asistencias todas producidas por caídas y contusiones", ha asegurado Martínez. Un balance "positivo", que no ha tenido ninguna cornada, pero sí caídas en las calles de Real Vieja, Real y Estafeta.

Unos 300 agentes han sido los encargados de garantizar la seguridad en el municipio que cuenta con más de un centenar de cámaras videovigiladas.

