El Hospital Doctor Balmis incorpora un nuevo modelo de microscopio quirúrgico robótico pionero en España para cirugía craneal

El Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante ha dado un paso decisivo en el ámbito de la cirugía robótica al incorporar un nuevo microscopio quirúrgico de alta precisión, el primero de su clase en España. Esta tecnología de vanguardia, instalada en el Servicio de Neurocirugía, ha requerido una inversión de 661.870 euros y representa un salto cualitativo en la realización de intervenciones complejas sobre el sistema nervioso central.

El gerente del Departamento, Francisco Soriano, ha subrayado que este nuevo sistema sustituye al anterior microscopio, que queda ya obsoleto, y asegura que aporta “notables mejoras tanto en la calidad de la visualización como en la eficacia de los procedimientos quirúrgicos, lo que refuerza el compromiso del centro con la innovación tecnológica y la seguridad de los pacientes”. Y es que, el modelo anterior carecía de esta peculiaridad que supone un gran avance y aporta mayor seguridad.

Según ha explicado el jefe del Servicio de Neurocirugía, el doctor Juan Nieto, esta plataforma permite llevar a cabo operaciones mínimamente invasivas con una altísima precisión, lo que resulta esencial en intervenciones como la resección de tumores cerebrales, la cirugía vascular del cerebro o los procedimientos sobre la médula espinal.

Tecnología de última generación al servicio de la neurocirugía

El nuevo equipo se basa en una plataforma digital híbrida que integra múltiples herramientas ópticas: un microscopio quirúrgico de alta resolución, un exoscopio con cámara 3D en calidad 4K y un endoscopio que permite acceder visualmente a zonas del cerebro difíciles de explorar con equipos convencionales.

Tal y como ha detallado el coordinador de la Sección de Neurocirugía Pedriática, el doctor Víctor Fernández Cornejo, el sistema mejora significativamente la visualización de estructuras cerebrales muy pequeñas, lo que permite realizar maniobras quirúrgicas complejas con mayor precisión, algo fundamental en zonas tan delicadas. Esta tecnología puntera también minimiza riesgos.

Entre sus avances técnicos, destaca un sistema avanzado de fluorescencia que permite diferenciar con mayor claridad entre tejido sano y tejido tumoral, lo que mejora los resultados de las resecciones y protege al máximo las áreas funcionales del cerebro.

Otro elemento clave del nuevo microscopio es su brazo robotizado, capaz de memorizar y recuperar automáticamente diferentes posiciones durante la intervención. Esta función, según Fernández, acelera los tiempos quirúrgicos y mejora la fluidez del procedimiento, permitiendo al equipo trabajar con mayor eficiencia.

Retransmisión, trabajo en equipo y futuro

Uno de los aspectos más valorados por los profesionales es su capacidad de retransmitir en directo y en alta definición lo que el cirujano principal visualiza durante la operación. Esta funcionalidad permite que el resto del equipo, incluyendo anestesistas, neurofisiólogos o personal de enfermería, puedan seguir el procedimiento con gafas 3D o desde monitores externos, lo que fomenta un trabajo coordinado y por ende, un resultado de la intervención mucho más exitoso.

Asimismo, el sistema permite la grabación de vídeo e imágenes intraoperatorias, una herramienta clave para la formación de futuros neurocirujanos. El doctor Nieto señala que su servicio tiene una destacada actividad docente a nivel nacional e internacional, y esta tecnología es un recurso de gran valor para cursos de especialización y perfeccionamiento.

El Servicio de Neurocirugía del Hospital Doctor Balmis realiza anualmente unas 1.000 operaciones, muchas de ellas de alta complejidad. Con la incorporación de este microscopio de última generación, el hospital refuerza su posición como referente nacional en cirugía neurológica avanzada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com