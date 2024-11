Ernesto, tío de Elizabeth, aún desaparecida tras la DANA: "Es difícil si te suena la alarma cuando ya llevas cinco horas ahogado"

Han pasado más de 20 días desde que la DANA azotó la provincia de Valencia. Sin embargo, aún hay familias que no tienen noticias de sus seres queridos. Ernesto, uno de los afectados, busca a su sobrina Elisabeth, quien desapareció junto a su madre durante el temporal. Aunque el cuerpo de la madre de Elisabeth ya fue encontrado, el de la joven sigue sin aparecer. "De momento, mi sobrina no sabe dónde está. Mi hermana sí, la enterramos el martes pasado", comenta Ernesto.

Ernesto ha cuestionado las decisiones tomadas tanto en su entorno laboral como en la gestión de la emergencia. Madre e hija trabajaban como camareras de piso y tenían turnos diferentes en la misma empresa, lo que las obligaba a desplazarse por separado. "No entiendo por qué no se pueden unificar turnos cuando trabajan en el mismo lugar y hacen el mismo trabajo", señala Ernesto. También denuncia la falta de previsión y alerta por parte de las autoridades. "Si se hubiera activado la alarma como tocaba, no habrían trabajado ese día. La alerta llegó a las 20:10, cuando ya llevaban cinco horas ahogadas. Es difícil aceptar esa decisión", lamenta.

Consecuencias psicológicas

El último paradero conocido de Elisabeth y su madre fue en una rotonda cerca del circuito de Cheste, donde fueron desviadas hacia una zona que se inundo: el barranco del Poyo. "Esa ruta es una ratonera. Te desvías de Málaga para meterte en Malagón. Esto pudo haberse evitado. No sé qué es peor, si seguir por donde iban o haberlas metido donde las metieron", asegura Ernesto.

La muerte de su hermana y la desaparición de su sobrina ha tenido un gran impacto en la vida de Ernesto, quien reconoce estar en tratamiento psicológico. "Yo estoy en tratamiento psicológico y medicándome, porque me dio un ataque de ansiedad el día que enterramos a mi hermana. Te puedes imaginar el dolor de enterrar a una hermana y, por otro lado, la incertidumbre y esa ansiedad que te genera tener una persona como Eli, desparecida y con dos niños que deja. Cuando esto era evitable".

Últimas cifras

La DANA en Valencia suma 219 víctimas mortales tras último cadáver localizado en Riba-roja de Túria. De las 218 identificaciones realizadas, 169 se lograron por huellas dactilares, 45 mediante ADN y 4 por identificación hospitalaria. Actualmente, 213 familias ya han recibido los restos de sus seres queridos. Hay un cuerpo pendiente de identificar y 13 expedientes activos por desapariciones, sin cambios respecto al día anterior. El Tribunal Superior de Justicia aclara que los casos de desaparición y el total de fallecidos no deben sumarse.

