Vecinos de Sopelana denuncian comportamientos incívicos de algunos turistas en la playa de Atxabiribil

Denuncian que usan el parking de la playa como si fueran las instalaciones de un camping.

Gonzalo Masip
Publicado:

Una mujer graba a unas turistas extranjeras que lavan sus platos y cubiertos en una fuente pública situada junto al parking de la playa de Atxabiribil, en la localidad vizcaína de Sopelana. Les recuerda que el lugar no es un camping y que lo están utilizando es mobiliario público. Les llama la atención, incluso, por lavar la ropa allí en alguna ocasión.

Anastasio es un usuario habitual de autocaravanas. Reconoce que ha visto en ocasiones este tipo de comportamientos, especialmente entre personas que viajan en furgonetas camperizadas. “Si yo lo veo, lo denuncio”, subraya. Cristian Bombín, portavoz de la Plataforma S.O.S. Atxabiribil nos comenta que en el plato de la fuente suelen aparecer restos de comida orgánica y suele atarcarse el desagüe.

Incluso hay quien confunde los arbustos con un baño público. Lo comprobamos hoy mismo. En un breve paseo por el entorno, Cristian nos muestra varios restos de heces y de toallitas húmedas usadas como papel higiénico. Nos destaca que alguna de ellas terminará en el mar por el viento contaminando las aguas.

Y algo parecido ocurre junta a este parque infantil. Un vecino nos dice indignado que no le parece normal que se ensucie un lugar público. Cristian ha creado la plataforma S.O.S. Atxabiribil para denunciar estas actitudes incívicas y pide al Ayuntamiento que tome medidas. En varias ocasiones, nos comenta, han intentado ir allí para mantener alguna reunión pero nunca les han atendido ni les han dado una respuesta.

De momento se han colocado varias cámaras de seguridad. Los vecinos no están en contra de todos los visitantes solo de los que dejan el peor de los recuerdos.

