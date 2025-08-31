Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un AVE de Málaga a Madrid acumula más de seis horas de retraso por incidencias en la línea

La línea de alta velocidad con Andalucía ha estado tres horas totalmente cortada y no ha recuperado la normalidad hasta pasadas las diez de la noche.

Una pantalla de llegadas, en la estaci&oacute;n Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid).

Una pantalla de llegadas, en la estación Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid). Europa Pres

Alba Gutiérrez
Publicado:

Un AVE que partió de Málaga hacia Madrid, que tenía que haber llegado ayer poco antes de las 15.00 horas, llegó en torno a las 21.00 horas de la noche. Esto se debió a una serie de incidencias que provocaron la acumulación de un retraso de más de seis horas.

La última de esas incidencias ha sido el descanso reglamentario del maquinista, que ya había finalizado su jornada laboral sin tener destino. Al no haber llegado a un destino, otro maquinista ha tenido que sustituirlo, tal y como ha explicado la tripulación a los viajeros del tren.

Paralizado por el incendio de otro tren

El tren de alta velocidad salió de Málaga a las 11.59 horas. A las 14.00 horas, el AVE tuvo que pararse en la estación de Puertollano debido a la suspensión de circulación entre Puertollano y Calatrava por un conato de incendio en el coche de cola de otro tren precedente que hacía la ruta Almería-Madrid.

Posteriormente, se demoró otros 50 minutos en ese tramo, ya que se estaba realizando el transbordo de los pasajeros del tren afectado por ese conato de incendio a otro convoy.

Después, el tren volvió a detenerse en Ciudad Real, para relevar al maquinista.

Cuando el reloj marcaba las 20:42 horas, el tren se encontraba a unos 20 minutos de la estación de Atocha, lugar donde tenía que haber llegado más de seis horas antes.

El tren Madrid-Almería sufrió un incendio

El incidente que originó la cadena de retrasos se produjo en un tren que partía desde Almería hasta Madrid. Dicho tren sufrió un incendio en el coche de cola.

Tras las llamas, la Guardia Civil evacuó a los pasajeros y los bomberos trabajaron en la extinción del fuego. El suceso obligó a cortar el suministro eléctrico de la catenaria por seguridad, lo que afectó a otros trenes en la línea Madrid-Andalucía.

Numerosas quejas en las redes sociales

Esta incidencia ha provocado las quejas de numerosos pasajeros que han mostrado sus protestas en las redes sociales, en las que también han hecho ver su incertidumbre respecto a los notables retrasos que han padecido por esta situación en trenes que tenían previsto tomar durante la tarde de ayer.

Tal y como expresó uno de los viajeros en la red social X, "el Avlo Málaga-Madrid 02149 con salida prevista a las 14.20 (que ya salió tarde) está parado en Córdoba desde hace un rato y nadie sabe nada. Que asco de compañía de verdad".

Asimismo, también se ha mostrado la desesperación de los numerosos pasajeros que han esperado horas para poder coger un AVE hacia Málaga en Madrid.

Esta interrupción en el servicio de transportes se produce en el fin de semana de vuelta de las vacaciones estivales de muchos viajeros. Durante este fin de semana, está previsto que circulen por las vías españolas un total de 4.350 trenes de alta velocidad.

