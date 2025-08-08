Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Región de Murcia

Un preso mata a otro con la tapa de una lata de atún en la cárcel murciana de Sangonera la Verde

El homicidio se ha producido sobre las 4:30 horas de la madrugada de este viernes.

C&aacute;rcel murciana de Sangonera la Verde

Cárcel murciana de Sangonera la VerdeInfoprisión

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

Un preso de la cárcel murciana de Sangonera la Verde ha matado a otro con la tapa de una lata de atún, según han informado a Europa Press fuentes próximas, en el módulo de respeto en la madrugada de este viernes. El homicidio se ha producido sobre las 4:30 horas. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. Desde Instituciones Penitenciarias confirman la muerte de un interno, sin más detalles.

Al parecer, era el funcionario de prisiones quien daba la voz de alarma, que ha sido quien ha alertado a los servicios correspondientes. Estos internos estaban en el departamento más "tranquilo" de la prisión.

El presunto autor material del crimen se encuentra en el módulo de aislamiento de dicha prisión.

Según precisa 'La Verdad de Murcia', la víctima había ingresado en el centro penitenciario hace unos días. En las últimas semanas ya se habían registrado enfrentamientos entre reclusos, precisamente haciendo uso de las tapas de las latas de aluminio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El cantante Jaume Anglada, amigo íntimo del rey Felipe, grave tras ser arrollado por un coche en Palma de Mallorca

El cantante Jaume Anglada, amigo íntimo del rey Felipe, grave tras ser arrollado por un coche en Palma de Mallorca

Publicidad

Sociedad

Cárcel murciana de Sangonera la Verde

Un preso mata a otro con la tapa de una lata de atún en la cárcel murciana de Sangonera la Verde

Agentes de policía salvan a una bebé que se estaba asfixiando con la concha de una almeja

Agentes de Policía Local salvan la vida de una bebé de 20 meses que se estaba asfixiando con la concha de una almeja

Monte calcinado por el incendio forestal en Corme aldea

Galicia, contra el fuego: "El 95% son fuegos intencionados, pero la temperatura es nuestro principal enemigo"

Imagen de archivo de un perro desnutrido
Perros

La Guardia Civil encuentra 32 perros muertos de inanición y "en condiciones deplorables de salubridad" en Badajoz

El cantante Jaume Anglada, amigo íntimo del rey Felipe, grave tras ser arrollado por un coche en Palma de Mallorca
Accidente

El cantante Jaume Anglada, amigo íntimo del rey Felipe, grave tras ser arrollado por un coche en Palma de Mallorca

Imagen de archivo de la Guardia Civil
Tiroteo

Muere uno de los heridos en el tiroteo de Las Cabezas de San Juan, Sevilla

La víctima ha muerto a los 30 años en el hospital Virgen del Rocío de la capital sevillana. El presunto autor de los hechos ya ha sido detenido y no se descartan más arrestos.

Noticias de hoy
NOTICIAS HOY

Noticias de hoy, viernes 8 de agosto de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 8 de agosto. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

abores de extinción del incendio forestal en As Neves

Respiro en Galicia: estabilizados todos los grandes incendios salvo uno en A Fonsagrada

Salvador Illa en el Parlament

Efemérides de hoy 8 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 8 de agosto?

Estrangula, roba varios coches y huye drogado con un niño a bordo

Estrangula, roba un coche con un niño a bordo y huye drogado: caos en Mazarrón

Publicidad