Un preso mata a otro con la tapa de una lata de atún en la cárcel murciana de Sangonera la Verde

Un preso de la cárcel murciana de Sangonera la Verde ha matado a otro con la tapa de una lata de atún, según han informado a Europa Press fuentes próximas, en el módulo de respeto en la madrugada de este viernes. El homicidio se ha producido sobre las 4:30 horas. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. Desde Instituciones Penitenciarias confirman la muerte de un interno, sin más detalles.

Al parecer, era el funcionario de prisiones quien daba la voz de alarma, que ha sido quien ha alertado a los servicios correspondientes. Estos internos estaban en el departamento más "tranquilo" de la prisión.

El presunto autor material del crimen se encuentra en el módulo de aislamiento de dicha prisión.

Según precisa 'La Verdad de Murcia', la víctima había ingresado en el centro penitenciario hace unos días. En las últimas semanas ya se habían registrado enfrentamientos entre reclusos, precisamente haciendo uso de las tapas de las latas de aluminio.

