Angustiosas imágenes: Este ha sido el rescate de un burro que se había caído en un pozo en Madrid

Se han vivido angustiosos momentos aunque el animal ha resultado ileso.

Mario Ramírez Millán
Publicado:

Estos han sido los angustiosos momentos que se han vivido en Robledo de Chavela, en Madrid. Un burro se había caído en un pozo en la localidad madrileña. Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han sido los que se han encargado de rescatar al animal del pozo. Finalmente, el borrico ha podido salir ileso de la angustiosa situación.

Los servicios de emergencias han realizado una revisión exhaustiva del estado del equino. Según confirmaron las mismas fuentes, el animal se encontraba en buen estado de salud a pesar del trauma vivido y las condiciones del accidente. Este tipo de intervenciones con animales requieren equipamiento específico y personal entrenado para manejar situaciones de riesgo en espacios confinados como pozos y zanjas.

