Un empresario malagueño regala un coche a Nano Jr, el joven con dos trabajos que se hizo viral en tiktok

Nano Jr se hizo viral en TikTok por compartir con el resto de usuarios sus dificultades económicas. El joven tiktoker de 22 años contaba en esta red social la situación que atraviesa su familia y se quejaba de el desprecio que tienen algunos adolescentes por el dinero. Durante esta semana, ha participado en varios programas de televisión, que le han permitido más aún poner en conocimiento de los espectadores la realidad sobre su vida,

Este miércoles, el joven ha participado por videollamada en el programa matinal 'Hoy en día' de Canal Sur, presentado por Toñi Moreno y Juan Carlos González. durante el programa, ha hablado sobre sus trabajos y las circunstancias que rodean a su familia. Mientras hablaba, ha entrado una llamada en directo. Un empresario malagueño se ha puesto en contacto con el programa para poder a hacer un regalo a David, que no ha podido controlar su emoción al escuchar lo que el empresario iba a regalarle.

La sorpresa que contenía la llamada

El solidario empresario es Federico Beltrán, propietario de una empresa cárnica, no solo ha impresionado al entrevistado, sino también a los presentadores y a todos los espectadores del programa. "He visto tu vídeo y como tienes muchas ganas de trabajar, pues nosotros desde la empresa Famadesa te vamos a buscar un Seat Ibiza que lo vamos a poner a tu nombre, solamente te tendrás que sacar el seguro, está totalmente revisado", ha comentado en directo. Ante la ovación del público, tanto Nano como Toñi Moreno, no han podido contener ni la emoción ni las lágrimas, David ha declarado: "Muchísimas gracias a todos. Que sepáis que a mi con que hayáis visto mis vídeos ya me vale, no hace falta que me deis estas cosas, en serio".

Instantes antes de la llamada, el joven explicaba que ha recibido muchas llamadas, ofreciéndole apoyo y trabajo. “Me han llegado muchas ofertas de trabajo, están poniendo mis vídeos en los institutos y me están hablando muchos chavales. Es un orgullo para mí”, ha declarado.