El diseñador Juan Avellaneda sobre el cáncer de testículos que padece: "Al principio reaccioné con negación"

El diseñador Juan Avellaneda colabora con la campaña de la Asociación Española Contra el Cáncer, AECC, "Llámalo cáncer, la realidad detrás de la palabra" y se sincera de como fue el momento en el que le diagnosticaron la enfermedad y el proceso hasta aceptarlo y después ser capaz de compartirlo.

Juan Avellaneda cuenta que hace un tiempo se encontró un bulto en un testículo que finalmente resultó ser un carcinoma. "Fui a una revisión porque me encontré un bultito en un testículo y dije ‘esto es una chorrada’. Al día siguiente me llamaron. No cogí la llamada y pensé ‘no, ya lo veré’, pero la realidad era que no quería saber qué estaba pasando. Todo estaba siendo muy rápido. A las dos horas estaba en el médico otra vez revisándome todo y pensando, ¿qué pasa aquí?" comenta.

Negación y silencio

En su mensaje de apoyo a los pacientes con cáncer Avellaneda continúa desvelando otros detalles: "Ya empiezas a plantearte mil millones de cosas mientras el médico te está hablando, que tú no le haces ni caso y que realmente no sabes aún si lo tienes. Al principio reaccioné en negación. Nadie lo sabía porque no quería preocupar a nadie. [...] Me dijeron que era un carcinoma, que no pasaba nada, que me tenía que hacer revisiones cada tres meses, cada seis meses, y afortunadamente, de momento, no ha pasado nada".

"Acude a alguien"

El diseñador, de 38 años, considera que no cree que hizo bien al esconder la enfermedad y guardar silencio. :"Creo que hay que relajarse. Tampoco pasa nada por pasar un proceso así. Hay mil millones de enfermedades y todos vamos a tener alguna. Entiendo si no quieres hablar con familiares para no preocupar, pero acude a alguien. Pues por ejemplo, de la Asociación con quien puedas hablar para comunicarles tus miedos. Los miedos muchas veces vienen de la desinformación. Y a partir de ahí programarte un poco para saber cuáles son los siguientes pasos”.

Insiste en compartir con otros enfermos, intercambiar información, y buscar especialistas: “Es importante, si conoces a alguien –con cáncer–, hablar con esta persona. Es la forma en la que verás que lo que tú estás viviendo, la otra persona también lo ha vivido y te puede explicar unos trucos personales para que lo puedas ir superando. Al final, por miedo, te estás complicando la vida. Haz lo que te apetezca, disfruta y vive el presente, sobre todo”.

Juan Avellaneda es uno de los personajes conocidos que participan en la campaña de la AECC "Llámalo cáncer, la realidad detrás de la palabra", una iniciativa para empezar a luchar contra el silencio y ayudar a sobrellevar el impacto emocional y social que puede llevar al aislamiento, problemas familiares o laborales.