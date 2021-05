Efemérides de hoy 8 de mayo de 2021: ¿Qué pasó tal día como hoy?

Tal día como hoy, un 8 de mayo de 2018 Donald Trump anuncia la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Dicho acuerdo, firmado en el año 2015 y cuyo nombre oficial es el de Plan de Acción Integral Conjunto, lo acataron China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia, Alemania con el objetivo de limitar el programa nuclear iraní. En el acuerdo nuclear con Irán se estableció levantar las sanciones económicas contra el país a cambio de dirigir el programa nuclear a fines pacíficos así como una reducción de las reservas de uranio.

Por otro lado, el 8 de mayo de 2013 el Tribunal de Apelación de Milán declara culpable a Silvio Berlusconi por fraude fiscal con cuatro años de cárcel y cinco años de inhabilitación por el 'caso Mediaset'. El ex primer ministro italiano fue condenado por aumentar de forma artificial los derechos de transmisión de películas con el objetivo de evadir dinero y enviarlo a cuentas en el extranjero.

¿Qué pasó el 8 de mayo?

1914: Creación de Paramount Pictures en Estados Unidos.

1933: Mahatma Gandhi comienza una huelga de hambre en India para protestar contra el Gobierno de Reino Unido en el país.

1943: Creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO por sus siglas en inglés.

1945: Día de la Victoria en Europa tras la rendición de Alemania en la Segunda Guerra Mundial.

1953: Estados Unidos detona su bomba atómica 'Encore', de 27 kilotones, desde el sitio de pruebas de Nevada.

1967: La sonda espacial lunar 'Orbiter 4' alcanza la órbita de la Luna.

1970: Sale a la venta el álbum 'Let it be', de 'The Beatles', en Reino Unido.

1979: Publicación del primer álbum de The Cure, titulado 'Three Imaginary Boys'.

1981: Luis Buñuel, Eduardo Chillida, Cristóbal Halffter, Alfredo Kraus y Nicanor Zabaleta reciben la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

1984: La URSS y 13 países más deciden no participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

1987: Javier Pérez de Cuéllar, secretario general de la ONU, recibe el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

1996: La Asamblea Constituyente de Sudáfrica aprueba la nueva Constitución.

2009: El papa Benedicto XVI comienza su visita a Israel, Jordania y Palestina.

¿Quién nació el 8 de mayo?

1903: Fernandel, actor cómico francés

1906: Roberto Rossellini, cineasta italiano

1910: Mary Lou Williams, pianista y compositora estadounidense

1913: Charles Scorsese, actor estadounidense

1926: Don Rickles, actor estadounidense

1930: René Maltête, fotógrafo y poeta francés

1932: Phyllida Law, actriz británica

1938: Jean Giraud, historietista e ilustrador francés

1953: Alex Van Halen, músico estadounidense

1966: Marta Sánchez, cantante española

1970: Luis Enrique, futbolista español

1975: Enrique Iglesias, cantante, compositor y productor español

1981: Stephen Amell, actor canadiense

¿Quién murió el 8 de mayo?

1903: Paul Gauguin, pintor y escultor francés

1952: William Fox, productor estadounidense

1975: Avery Brundage, atleta, coleccionista de arte y empresario estadounidense

1990: Luigi Nono, compositor italiano

1993: Gabriel Pita da Veiga y Sanz, marino y político español

1996: Beryl Burton, ciclista británico

1996: Luis Miguel Dominguín, torero español

1999: Dana Plato, actriz estadounidense

2013: Alfred Benlloch Llorach, inventor español

2014: Yago Lamela, atleta español

¿Qué se celebra el 8 de mayo?

El 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Día Mundial de las Aves Migratorias, el Día Mundial del Comercio Justo y Jornadas de Recuerdo y Reconciliación en Honor de Quienes Perdieron la Vida en la Segunda Guerra Mundial.

Horóscopo del 8 de mayo

Todos los que han nacido el 8 de mayo tienen el signo del zodiaco Tauro según el horóscopo.

Santoral del 8 de mayo

Nuestra Señora de Luján, Nuestra Señora de Cuapa, san Arsenio de Scete, san Bonifacio, san Desiderato de Bourges, san Heladio de Auxerre, san Víctor de Milán.