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Efemérides de hoy 7 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 7 de abril?

Consulta las efemérides de hoy 7 de abril de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

El expresidente peruano Alberto Fujimori en una foto de archivo

Efemérides de hoy 7 de abril de 2026: Condenan a Alberto Fujimori | EFE

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Alberto Zoreda
Publicado:

El 7 de abril de 2009, el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, es condenado a 25 de prisión por crímenes de lesa humanidad y secuestro agravado. La Corte Suprema de Justicia del Perú le encuentra culpable como autor mediato de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta; además del rapto de varios periodistas a los que retuvieron en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) tras el autogolpe de estado de Perú de 1992. Los fujimoristas se opusieron al fallo de la corte, encabezados por su hija Keiko Fujimori, inundaron las calles de color naranja, el estandarte del partido del político. A los gritos de “chino”, aunque Fujimori era japonés, reclamaron como una injusticia la decisión judicial, acusando de haber orquestado una persecución política.

Un 7 de abril, de 1966, tras 80 días de búsqueda, la armada de Estados Unidos recupera la cuarta bomba termonuclear que habían extraviado en Palomares (Almería), después de que el avión que las transportaba se estrellara. El ejército estadounidense, en colaboración con el Gobierno de Franco, comenzó la operación de búsqueda y recuperación de aquellas armas tan poderosas. Fue gracias al pescador Francisco Simó Orts, al que apodaron como “Paco, el de la bomba”, que pudieron localizar el explosivo. El suceso es uno de los accidentes más graves con bombas nucleares como protagonistas.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 7 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 7 de abril?

1912.- Primeras elecciones en Argentina mediante voto secreto y obligatorio.

1948.- Se funda la Organización Mundial de la Salud.

1969.- Estados Unidos publica el RFC 1, que se considera la fecha simbólica del nacimiento del Internet.

1994.- Nicolás Redondo se despide de la Secretaría General de UGT tras 18 años en el cargo. Le sustituye Cándido Méndez.

2001.- La nave 2001 Mars Odyssey de la NASA despega desde Cabo Cañaveral (Florida, EE. UU.) rumbo a Marte.

2004.- Hallados en Marsella (Francia) restos del avión del piloto y escritor francés Antoine de Saint-Exupéry sesenta años después de su desaparición.

2008.- Un jurado popular británico culpa de la muerte de Diana de Gales y Dodi Al Fayed al chofer y a los "paparazzi".

2017.- Un camión atropella a varias personas en una zona peatonal de Estocolmo, causando la muerte de cinco. Se atribuye al EI.

2020.- Rafael Correa, expresidente de Ecuador, condenado a 8 años de prisión por cohecho agravado.

2022.- La ONU suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos en respuesta a sus abusos en Ucrania.

2025.- Las principales bolsas europeas y asiáticas registran fuertes pérdidas, en torno al 5 %, ante el temor desatado por la política arancelaria de Donald Trump.

¿Quién nació el 7 de abril?

1889.- Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga, poetisa chilena, Premio Nobel de Literatura 1945.

1893.- Claudio Sánchez Albornoz, historiador español.

1920.- Ravi Shankar, músico indio.

1939.- Francis Ford Coppola, cineasta estadounidense.

1936.- Xosé Manuel Beiras, político español.

1944.- Gerhard Schroeder, excanciller alemán.

1964.- Russell Crowe, actor neozelandés.

¿Quién murió el 7 de abril?

1877.- Cecilia Bolh de Faber, "Fernán Caballero", escritora española nacida en Suiza.

1947.- Henry Ford, magnate de la industria automovilística estadounidense.

1961.- Jesús Guridi, compositor español.

1985.- Carl Schmitt, filósofo alemán.

2009.- Mari Trini, cantante española.

2018.- Ángel Peralta, rejoneador español.

2022.- José Luis Fradejas, periodista y presentador de televisión español.

¿Qué se celebra el 7 de abril?

Hoy, 7 de abril, se celebra el Día Mundial de la Salud.

Horóscopo del 7 de abril

Los nacidos el 7 de abril pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 7 de abril

Hoy, 7 de abril, se celebran los santos Juan Bautista de la Salle, Epifanio, Donato y Rufino.

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