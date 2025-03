Efemérides de hoy 28 de marzo de 2025: ¿Qué pasó el 28 de marzo? 

Un 28 de marzo de 1936, nace Mario Vargas Llosa, escritor y ganador del Premio Nobel de Literatura de 2010. El autor de obras como 'La ciudad y los perros' o 'La guerra del fin del mundo' es uno de los mayores exponentes de la narrativa hispanohablante. Su lista de reconocimientos por su aportación a las artes literarias no entraría en esta efeméride, Mario Vargas Llosa ha sido premiado con el Gran Collar de la Orden del Sol de Perú, la mayor distinción que su tierra natal entrega a los artistas, por no mencionar que forma parte de la Academia Francesa de la Lengua, el primer y único nativo de lengua española en recibir un asiento. Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1986, y Premio Cervantes en 2010. Además, también es miembro de la Real Academia Española desde 1994, un año después de haber obtenido la nacionalidad española.

Un 28 de marzo, pero de 2003, en el contexto de la Guerra de Irak, se produce un accidente de fuego amigo entre las tropas de Estados Unidos y las de Reino Unido. Dos aviones A-10 Thunderbolt II del ejército de EE. UU. sobrevolaban territorio enemigo cuando avistaron un convoy lleno de tropas militares. Los artilleros preguntaron a sus superiores si podrían tratarse de soldados pertenecientes a la alianza, pero estos les aseguraron que no existía ninguna tropa aliada en la zona. Con el permiso para disparar concedido, los aviones de ataque abrieron fuego matando a uno de los militares en tierra. Los pilotos no tardaron en sentir el terror al darse cuenta del error que habían cometido, acababan de disparar contra tropas del ejército británico. Matty Hull, de 25 años, fue el soldado que perdió la vida. Esta información no se haría pública hasta el 6 de febrero de 2007, cuatro años después.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 28 de marzo y consulta

¿Qué pasó el 28 de marzo?

1767.- Se firma en Marraquech el primer tratado de paz y de amistad entre España y Marruecos.

1845.- Estreno en Madrid de "Don Juan Tenorio", de José Zorrilla.

1856.- Se lleva a efecto la última ejecución pública en Inglaterra.

1935.- El ingeniero y piloto militar español Miguel Leret patenta el primer motor a reacción de la historia.

1939.- Guerra Civil española: Las tropas del general Franco toman Madrid.

1979.- La central nuclear de Harrisburg situada en Three Mile Island (Pensilvania, Estados Unidos) sufre un grave accidente.

1994.- Finaliza la "guerra del banano" con un acuerdo entre la Unión Europea e Iberoamérica.

1998.- Liberadas tres religiosas españolas secuestradas por un grupo rebelde en la ciudad congoleña de Goma.

2014.- El ex primer ministro noruego Jens Stoltenberg, nombrado secretario general de la OTAN.

2021.- Las entidades financieras españolas Bankia y La Caixa se fusionan bajo la denominación CaixaBank.

2024.- Sam Bankman-Fried, fundador de FTX y considerado el rey de las criptomonedas, es condenado a 25 años de prisión.

¿Quién nació el 28 de marzo?

1515.- Teresa de Jesús, escritora mística española y reformadora de las Carmelitas.

1750.- Francisco de Miranda, precursor de los movimientos emancipatorios en América Latina.

1921.- Dirk Bogarde, actor británico.

1933.- Tete Montoliu, músico y pianista español de jazz.

1936.- Amancio Ortega, empresario español, fundador del grupo Inditex (Zara).

1945.- Rodrigo Duterte, presidente filipino.

1986.- Lady Gaga, cantante y compositora estadounidense.

¿Quién murió el 28 de marzo?

1881.- Modest Petrovich Mussorgski, compositor ruso.

1953.- Jim Thorpe, primer nativo estadounidense en ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos para su país.

2002.- Juan Guerrero Zamora, director de cine español.

2006.- Caspar Weinberger, político estadounidense.

2021.- Xabier Mariegi, político español.

2023.- Ryuichi Sakamoto, destacado músico japonés, compositor de bandas sonoras.

2024.- Anna Pérez Pagès, periodista española.

¿Qué se celebra el 28 de marzo?

Hoy, 28 de marzo, se celebra el Día de la Torta Selva Negra.

Horóscopo del 28 de marzo

Los nacidos el 28 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo, se celebra a los santos Cástor, Alejandro, Doroteo y Juana María.