Un fan de El Señor de los anillos construye su casa al estilo hobbit

Soñar no cuesta dinero, así que en épocas navideñas todos imaginamos en qué nos gastaríamos los millones del gordo de Navidad. Hay sueños costosos y otros no tanto pero sí extravagantes, como la fantasía que un día se le pasó por la cabeza al señor Dale y que no dudó en llevar a la práctica.

Movido por su enorme afición convenció a su familia para hacer su nidito de amor en una colina irlandesa para vivir como los hobbits a los que J.R. Tolkien dio vida en El Señor de los anillos.

Según nerdapproved Dale ha pensado en todos los detalles y la azotea está provista de una capa de balas de paja y láminas de plástico para que no entre el agua. Y cuidado porque si vas despistado podrás no ver la puerta de entrada ya que las paredes están cuubiertas de una capa de tierra en la que crece hierba para encuadralo en un entorno idílico.

Si tú también quieres ser ciudadano de Tierra Media estás de enhorabuena porque Dale sin tener experiencia en estos menesteres sólo tardó cuatro meses en finalizar la obra y sin incluir la parcela la costeó con un poco más de 3.000 libras.