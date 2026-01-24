Efemérides de hoy 24 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 24 de enero?

El 24 de enero de 2008, el banco francés Société Générale anuncia que uno de sus operadores ha provocado a la entidad un fraude de 4.900 millones de euros. Se trata de uno de los mayores escándalos financieros de la historia europea. La entidad identifica como responsable al bróker Jérôme Kerviel, de 31 años, que habría ocultado durante meses operaciones no autorizadas sobre futuros de índices bursátiles, aprovechando su conocimiento de los sistemas internos de control.

La detección del fraude obliga a Société Générale a deshacer de forma urgente las operaciones entre el 21 y el 23 de enero, en plena volatilidad de los mercados, lo que amplifica las pérdidas. El caso provoca un fuerte impacto en el sistema financiero europeo y los mecanismos de supervisión bancaria. Por otro lado, en Francia, el escándalo desemboca en procesos judiciales y varias revisiones legislativas.

Un 24 de enero, pero de 1995, Rusia lanza un cohete portador Kosmos-3M con tres satélites a bordo, uno ruso, otro estadounidense y otro sueco, desde el cosmódromo de Plesetsk. El lanzamiento forma parte de una misión llevada a cabo en una época de cooperación internacional posterior al final de la Guerra Fría, en el que Rusia mantiene acuerdos con agencias y centros de investigación occidentales para el uso compartido de vectores espaciales y experimentos en órbita terrestre baja.

El Kosmos-3M, en servicio desde 1967, es uno de los lanzadores más utilizados por la Unión Soviética y posteriormente por Rusia, con más de 400 misiones realizadas hasta su retirada. Es un cohete capaz de colocar cargas de hasta 1.500 kilos en órbita baja. Se emplea principalmente para satélites científicos, meteorológicos y de comunicaciones.

¿Qué pasó el 24 de enero?

1600.- El holandés Sebald de Weert, al mando de la nave Geloof, descubre tres islas que bautiza como Sebaldinas y que luego pasarían a llamarse Malvinas.

1812.- Las Cortes de Cádiz decretan la supresión de la horca.

1941.- Se constituye por ley la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE).

1958.- Científicos británicos y estadounidenses anuncian que se ha logrado una fusión nuclear controlada.

1969.- Se impone el estado de excepción en toda España, a causa de las protestas estudiantiles tras la muerte del estudiante Enrique Ruano.

1977.- Matanza de Atocha: un comando de extrema derecha irrumpe en un despacho de abogados laboralistas vinculado al PCE y CCOO, en la madrileña calle de Atocha, y asesina a tres abogados, un estudiante y un administrativo.

1977.- Los GRAPO secuestran en Madrid al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, teniente general Emilio Villaescusa

1984.- Apple lanza su primer ordenador Mac, el Macintosh 128K, que incluye interfaz gráfica y ratón.

2009.- Desaparece la joven sevillana Marta del Castillo, de 17 años.

2017.- El primer ministro iraquí, Haidar al Abadi, anuncia la liberación de la parte este de la ciudad de Mosul, que se encontraba en manos del grupo yihadista Estado Islámico.

2020.- Bolivia suspende relaciones con Cuba.

¿Quién nació el 24 de enero?

1776.- Theodor Hoffmann, autor alemán de cuentos.

1809.- Mariano de la Paz Graells, el primer catedrático de Zoología en España y director del Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

1919.- Juan Eduardo Zúñiga, escritor, traductor y crítico literario español.

1965.- Andreu Buenafuente, presentador y humorista español.

1984.- Belén Cuesta, actriz española.

1987.- Luis Suárez, futbolista uruguayo.

¿Quién murió el 24 de enero?

1920.- Amadeo Modigliani, pintor italiano.

1965.- Winston Churchill, primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial.

1983.- George Cukor, cineasta estadounidense.

1992.- Manuel Hernández Mompó, pintor español.

2015.- Joan Serra, jugador de waterpolo español.

2016.- Marvin Minsky, científico estadounidense, pionero de la inteligencia artificial.

¿Qué se celebra el 24 de enero?

El 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación y, en España, el Día del Periodista.

Horóscopo del 24 de enero

Los nacidos el 24 de enero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 24 de enero

Hoy, 24 de enero, se celebran san Francisco de Sales, patrón de los periodistas.