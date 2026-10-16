Y todavía es octubre: el Camino de Santiago pulveriza su récord anual histórico y supera los 531.000 peregrinos

El Camino de Santiago ha vuelto a hacer historia y todavía no ha terminado octubre. La Oficina de Acogida al Peregrino ha contabilizado ya 531.442 peregrinos que han recogido su Compostela, el documento que acredita haber completado los requisitos mínimos de distancia establecidos: 100 kilómetros a pie o a caballo, o 200 en bicicleta. La cifra supera el récord de 530.987 registrado en todo 2025 y convierte 2026 en el nuevo año con más caminantes de la serie histórica. Y aún quedan más de dos meses para cerrar el ejercicio.

El Camino encadena así dos ejercicios por encima del medio millón de Compostelas y confirma una capacidad de atracción que trasciende las fronteras españolas, con el horizonte del próximo Xacobeo de 2027 cada vez más cerca. El récord de 2025 había supuesto ya un crecimiento del 6% respecto al año anterior.

La dimensión internacional de la ruta se aprecia en el reparto por procedencias. De los más de 531.000 peregrinos contabilizados, alrededor de 325.300 son extranjeros, frente a unos 206.100 españoles. Es decir, aproximadamente el 61% llega desde fuera de España.

Portugal encabeza la clasificación de países extranjeros, con 23.309 peregrinos, seguido de Alemania, con 22.602. Reino Unido aporta 14.287 caminantes y México, 12.929. También destacan Polonia, con 10.131; Irlanda, con 10.039; Francia, con 9.318, y Canadá, con 8.687.

La lista continúa con Brasil, que suma 7.631 peregrinos; Australia, con 7.261; Países Bajos, con 6.609; Corea, con 6.297; Argentina, con 6.295, y Colombia, con 6.149. Taiwán registra 5.202 caminantes y China, 4.957. Son cifras que reflejan el alcance internacional de una experiencia que atrae tanto a peregrinos europeos como a viajeros procedentes de América, Asia y Oceanía.

¿Qué lleva a tantos caminantes hasta Santiago? El panel estadístico de 2026 sitúa la motivación religiosa en primer lugar: representa el 44,36% de los registros, con unos 235.000 peregrinos. Otros motivos reúnen el 30,34%, mientras que el 18,01% declara una motivación no religiosa.

Para unos, completar la ruta supone una experiencia espiritual; para otros, es una oportunidad para conocer el patrimonio, recorrer paisajes, convivir con personas de otros países o afrontar un reto físico de cientos de kilómetros.

En cuanto a los itinerarios, el Camino Francés sigue siendo la ruta más elegida, con el 42,6% de los peregrinos registrados en 2026. Le siguen el Camino Portugués Central, con el 20,1%, y el Portugués de la Costa, con el 19,7%. Ambas variantes portuguesas suman, por tanto, casi cuatro de cada diez llegadas. El Camino Inglés y el Primitivo completan los principales itinerarios, aunque a mayor distancia de las tres rutas líderes.

El nuevo récord llega en un momento clave para Galicia, que se prepara para el Año Santo de 2027. La cifra definitiva de 2026 aún está por escribir, pero el Camino ya ha superado su propio máximo histórico. Y lo ha hecho antes de que tomemos las uvas.