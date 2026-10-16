Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

CAMINO DE SANTIAGO

Y todavía es octubre: el Camino de Santiago pulveriza su récord anual histórico y supera los 531.000 peregrinos

La Oficina de Acogida al Peregrino ha registrado 531.442 Compostelas, por encima de las 530.987 de todo 2025. Seis de cada diez caminantes proceden del extranjero y la motivación religiosa sigue siendo la principal razón para llegar a Santiago.

Peregrinos en el Camino de Santiago

Peregrinos en el Camino de Santiago Antena 3 Noticias

Publicidad

Carmen Chao
Carmen Chao
Publicado:

El Camino de Santiago ha vuelto a hacer historia y todavía no ha terminado octubre. La Oficina de Acogida al Peregrino ha contabilizado ya 531.442 peregrinos que han recogido su Compostela, el documento que acredita haber completado los requisitos mínimos de distancia establecidos: 100 kilómetros a pie o a caballo, o 200 en bicicleta. La cifra supera el récord de 530.987 registrado en todo 2025 y convierte 2026 en el nuevo año con más caminantes de la serie histórica. Y aún quedan más de dos meses para cerrar el ejercicio.

El Camino encadena así dos ejercicios por encima del medio millón de Compostelas y confirma una capacidad de atracción que trasciende las fronteras españolas, con el horizonte del próximo Xacobeo de 2027 cada vez más cerca. El récord de 2025 había supuesto ya un crecimiento del 6% respecto al año anterior.

La dimensión internacional de la ruta se aprecia en el reparto por procedencias. De los más de 531.000 peregrinos contabilizados, alrededor de 325.300 son extranjeros, frente a unos 206.100 españoles. Es decir, aproximadamente el 61% llega desde fuera de España.

Portugal encabeza la clasificación de países extranjeros, con 23.309 peregrinos, seguido de Alemania, con 22.602. Reino Unido aporta 14.287 caminantes y México, 12.929. También destacan Polonia, con 10.131; Irlanda, con 10.039; Francia, con 9.318, y Canadá, con 8.687.

La lista continúa con Brasil, que suma 7.631 peregrinos; Australia, con 7.261; Países Bajos, con 6.609; Corea, con 6.297; Argentina, con 6.295, y Colombia, con 6.149. Taiwán registra 5.202 caminantes y China, 4.957. Son cifras que reflejan el alcance internacional de una experiencia que atrae tanto a peregrinos europeos como a viajeros procedentes de América, Asia y Oceanía.

¿Qué lleva a tantos caminantes hasta Santiago? El panel estadístico de 2026 sitúa la motivación religiosa en primer lugar: representa el 44,36% de los registros, con unos 235.000 peregrinos. Otros motivos reúnen el 30,34%, mientras que el 18,01% declara una motivación no religiosa.

Para unos, completar la ruta supone una experiencia espiritual; para otros, es una oportunidad para conocer el patrimonio, recorrer paisajes, convivir con personas de otros países o afrontar un reto físico de cientos de kilómetros.

En cuanto a los itinerarios, el Camino Francés sigue siendo la ruta más elegida, con el 42,6% de los peregrinos registrados en 2026. Le siguen el Camino Portugués Central, con el 20,1%, y el Portugués de la Costa, con el 19,7%. Ambas variantes portuguesas suman, por tanto, casi cuatro de cada diez llegadas. El Camino Inglés y el Primitivo completan los principales itinerarios, aunque a mayor distancia de las tres rutas líderes.

El nuevo récord llega en un momento clave para Galicia, que se prepara para el Año Santo de 2027. La cifra definitiva de 2026 aún está por escribir, pero el Camino ya ha superado su propio máximo histórico. Y lo ha hecho antes de que tomemos las uvas.

Detenidos 40 inmigrantes en Ceuta cuando intentaban llegar a la Península con DNI falsos

La Policía detiene a 45 personas en Ceuta por uso fraudulento de documentación para viajar a la península

Publicidad

Sociedad

Peregrinos en el Camino de Santiago

Y todavía es octubre: el Camino de Santiago pulveriza su récord anual histórico y supera los 531.000 peregrinos

Imagen del podcast 3x3N episodio menores y redes

El uso de las pantallas entre los menores: los riesgos, el control parental y las medidas de Europa, en el nuevo episodio de '3x3N'

Un banquete de boda

Confirman salmonela en la intoxicación de 40 personas en una boda en Benalmádena, Málaga

Un agente y un coche de la Guardia Civil.
CANTABRIA

Un vecino mata a machetazos a dos hermanastros en el rellano de su portal en Mataporquera, Cantabria

Imagen de archivo de dos operarios del SAMU de Valencia
TRÁGICO SUCESO

Un conductor mata a una mujer de 30 años tras estornudar conduciendo en Valencia

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026
Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 16 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 16 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Residencia en Málaga
ACCIDENTE MORTAL

Continúa la investigación tras morir dos ancianos al desplomarse un ascensor en una residencia de mayores en Málaga

Una mujer de 82 años y un hombre de 91 murieron tras el accidente. Los otros cuatro afectados permanecen ingresados en la UCI. La Policía Nacional investiga las causas del desplome.

Terremoto en León

Un terremoto de magnitud 4,2 se deja sentir en la provincia de León y varios puntos de Galicia

Efemérides de hoy 16 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 16 de octubre?

Efemérides de hoy 16 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 16 de octubre?

Imagen de archivo de un parque con suelo de caucho

Los expertos piden la retirada inmediata de los suelos de caucho de parques y colegios al contener sustancias tóxicos

Publicidad