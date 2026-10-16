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Confirman salmonela en la intoxicación de 40 personas en una boda en Benalmádena, Málaga

Los invitados tuvieron que acudir a centros hospitalarios tras encontrarse mal por el banquete de la boda.

Un banquete de boda

Un banquete de boda Freepik

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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El pasado 10 de octubre, más de 40 personas sufrieron una intoxicación alimentaria tras asistir a una boda. El incidente ocurrió en un hotel de la ciudad malagueña de Benalmádena, después de que los asistentes consumiera el menú durante el banquete de boda.

Al menos unas 40 personas comenzaron a encontrarse mal, donde varios de los invitados acudieron a varios centros hospitalarios. Los afectados presentaban síntomas gastrointestinales como diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos y algunos también fiebre.

Este viernes la investigación de la Junta de Andalucía ha identificado salmonela como como origen del brote. Según han informado fuentes de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía a la agencia EFE, los resultados del estudio realizado para determinar el origen de la toxiinfección alimentaria han confirmado que el brote estuvo provocado por salmonela.

La carne

Entre los afectados se encontraba el camarero del hotel donde se celebraba el banquete y que continúa ingresado en el Hospital Clínico de Málaga. La única comida que había ingerido fue la carne, que iba acompañada de una salsa, la holandesa, que, al igual que la mayonesa, es emulsionada y que se elabora a partir de yemas de huevo y mantequilla clarificada, han confirmado fuentes de la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo a SUR.

El trabajador espera que "en breve" pueda recibir el alta y regresar a casa, a pesar de tener dolores y diarrea, pero más leves y menos frecuencia.

Al evento asistieron unos 80 invitados, pero entre los afectados también había trabajadores, al servirse en el buffet del personal las raciones que habían sobrado. Aunque no solo se sirvió la carne, también comieron un rissotto con gambas, pero el trabajador solo probó la carne. Además, una compañera, también, permaneció ingresada n un centro privado de Benalmádena, pero el martes recibió el alta hospitalaria.

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