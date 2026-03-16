Efemérides de hoy 16 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 16 de marzo?

El 16 de marzo de 1968, en plena Guerra de Vietnam, un grupo de soldados estadounidenses de la Compañía Charlie lleva a cabo una de las acciones más atroces del conflicto: la matanza de My Lai. Durante una operación de búsqueda y destrucción en la aldea, las tropas asesinaron a más de 500 civiles, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, pese a que no se encuentra resistencia armada. El episodio, inicialmente ocultado por el mando militar, reveló la brutalidad extrema que podía alcanzar la guerra y puso en cuestión la estrategia estadounidense en el sudeste asiático.

Cuando los hechos salieron a la luz más de un año después, gracias a la investigación del periodista Seymour Hersh, provocaron una ola de indignación internacional y alimentaron el creciente rechazo a la guerra dentro de Estados Unidos. El único militar condenado, el teniente William Calley, cumplió una pena mínima, lo que intensificó el debate sobre la responsabilidad moral y política del Ejército estadounidense en Vietnam. My Lai quedó grabado como un símbolo del horror bélico y un recordatorio de las consecuencias devastadoras de los conflictos prolongados.

Un 16 de marzo, pero de 1521, la expedición dirigida por Fernando de Magallanes llega a un archipiélago del sudeste asiático al que bautiza como San Lázaro, territorio que más tarde sería conocido como Filipinas. Aquel desembarco, fruto de la travesía iniciada por la Corona española en busca de una ruta occidental hacia las islas de las especias, marcó el primer contacto documentado entre exploradores europeos y las comunidades locales, y abrió un capítulo decisivo en la expansión marítima que transformaría el mapa político y comercial del Pacífico.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 16 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 16 de marzo?

1781.- Sir William Herschel descubre el planeta Urano. Aunque en un principio anunció el avistamiento como un cometa, posteriormente se confirmó que era un planeta, el séptimo del sistema solar.

1802.- Fundación de la Academia Militar de Westpoint, la más antigua de Estados Unidos.

1816.- Llega al puerto francés de El Havre el 'Elise', primer barco a vapor que cruza el Canal de la Mancha.

1896.- Se abre al público la nueva sede de la Biblioteca Nacional en el paseo de Recoletos en Madrid.

1913.- Creación del primer Cabildo Insular de Canarias.

1978.- Aldo Moro, líder de la Democracia Cristiana italiana, es secuestrado por las Brigadas Rojas.

1987.- En la primera edición de los premios Goya del cine español 'El viaje a ninguna parte', de Fernando Fernán Gómez, se alza con el premio a la Mejor Película.

1995.- Con casi 130 años de retraso, la esclavitud queda abolida en todos los Estados Unidos tras ser ratificada por el Senado estatal y la Cámara de Representantes del estado de Mississippi.

2003.- George W. Bush, José María Aznar y Tony Blair, reunidos en las islas Azores (Portugal), dan un ultimátum al gobierno de Irak.

2006.- El rey Juan Carlos I impone la Gran Cruz de Isabel la Católica a Francisco Ayala, el día de su 100 cumpleaños.

2016.- El presidente de Argentina, Mauricio Macri, logra el aval de la Cámara de Diputados para cerrar el litigio con los "fondos buitre" que mantenía al país fuera de los mercados internacionales.

¿Quién nació el 16 de marzo?

1812.- Antonio de los Ríos Rosas, político español.

1906.- Francisco Ayala, escritor y académico español

1907.- José María Otero Navascués, organizador de la investigación española en el campo de la energía nuclear.

1933.- Teresa Berganza, cantante lírica española.

1941.- Bernardo Bertolucci, director italiano de cine.

1944.- Julio César Iglesias, periodista español.

1953.- Richard Stallman, ingeniero e informático estadounidense, fundador del movimiento de software libre.

¿Quién murió el 16 de marzo?

1910.- Juan de Dios Peza, poeta mexicano.

1930.- Miguel Primo de Rivera, ex presidente del Gobierno español.

1935.- John James Rickard Macleod, médico irlandés, descubridor de la insulina

1979.- Jean Monnet, político francés, considerado uno de los "padres de Europa".

2011.- Josefina Aldecoa, escritora y pedagoga española.

2012.- Estanislao Basora, futbolista español.

2018.- Eduardo Ramos, músico cubano y uno de los fundadores del movimiento de la Nueva Trova.

¿Qué se celebra el 16 de marzo?

Hoy, 16 de marzo, se celebra el Día Nacional del Oso Panda en Estados Unidos.

Horóscopo del 16 de marzo

Los nacidos el 16 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 16 de marzo

Hoy, 16 de marzo, se celebran los santos Ciriaco, Hilario, Julián, Agapito y Heriberto.