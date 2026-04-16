Efemérides de hoy 16 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 16 de abril?

El 16 de abril de 1995, es asesinado a balazos en Pakistán el niño de doce años Iqbal Masih, una de las voces más visibles contra la esclavitud y el trabajo infantil en el país asiático. El crimen, ocurrido en su localidad natal del Punyab, puso fin a la vida de un menor que, tras haber sido esclavizado en talleres de alfombras, se había convertido en un activista reconocido a nivel internacional por denunciar la explotación de millones de niños sometidos a trabajos forzados.

Liberado a los diez años, Iqbal recorrió escuelas, foros y actos públicos para exponer las redes de servidumbre infantil y reclamar el derecho de los menores a la educación y la libertad. Su asesinato conmocionó a la comunidad internacional y reforzó su figura como símbolo universal de la lucha contra la explotación infantil, hasta el punto de que la fecha de su muerte se recuerda cada año como el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, en memoria de su legado y de los niños que aún sufren esta forma de violencia.

Un 16 de abril, pero de 1871, se aprueba la Constitución del Imperio alemán, que da forma jurídica al nuevo Estado surgido de la unificación alemana bajo liderazgo prusiano y establece una monarquía federal de carácter semiconstitucional, con el káiser al frente y un sistema parlamentario basado en el Reichstag y el Bundesrat. Esta constitución, impulsada por Otto von Bismarck, permaneció vigente hasta la Revolución de Noviembre de 1918, que provocó la caída del Imperio y abrió paso a la Alemania republicana.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 16 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 16 de abril?

1880.- Se funda el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

1912.- La norteamericana Harriet Quimby se convierte en la primera mujer que cruza en avión el canal de la Mancha.

1924.- Fundado en Estados Unidos el estudio de cine Metro-Goldwyn-Mayer, fusión de Metro Pictures, Goldwyn Pictures, y la Louis B. Mayer Company.

1947.- Bernard Baruch acuña el término "guerra fría" para describir la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

1948.- Se funda en París la Organización Europea de Cooperación Económica, uno de los primeros pasos para la unidad europea y el futuro Mercado Común.

1961.- Fidel Castro proclama el carácter socialista de la Revolución cubana y estrecha lazos con la URSS.

1980.- Los Reyes de España presiden en Madrid la reapertura del Teatro Español, cerrado desde el incendio de 1975.

1989.- Muere Pedro Manuel Arístegui, embajador español en el Líbano, al ser alcanzado por un proyectil sirio.

1996.- Los duques de York, el príncipe Andrés de Inglaterra y Sara Ferguson, anuncian su divorcio tras una separación de tres años.

2003.- Michael Jordan se retira del baloncesto en un partido entre su equipo, los Washington Wizards, y los Sixers jugado en Filadelfia (Estados Unidos).

2010.- Mueren cuatro militares españoles al estrellarse su helicóptero en Haití.

¿Quién nació el 16 de abril?

1889.- Charles Chaplin, 'Charlot', actor y cineasta británico.

1893.- Federico Mompou, compositor español.

1927.- Joseph Ratzinger, papa Benedicto XVI.

1947.- José Luis Moreno, ventrílocuo y productor español.

1971.- Selena, cantante mexicano estadounidense.

1972.- Conchita Martínez, tenista española.

1989.- Dani Parejo, futbolista español.

¿Quién murió el 16 de abril?

1828.- Francisco de Goya, pintor español.

1943.- Carlos Arniches, dramaturgo español.

1973.- Nino Bravo, cantante español.

1989.- Pedro Manuel Arístegui, diplomático español.

1996.- Tomás Gutiérrez Alea, cineasta cubano.

1997.- Emilio Azcárraga Milmo, magnate mexicano propietario de Televisa.

2020.- Luis Sepúlveda, escritor chileno.

¿Qué se celebra el 16 de abril?

Hoy, 16 de abril, se celebra el Día Mundial de la Voz.

Horóscopo del 16 de abril

Los nacidos el 16 de abril pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 16 de abril

Hoy, 16 de abril, se celebra santa Engracia y los santos Toribio de Liébana y Calixto.