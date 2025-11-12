Efemérides de hoy 12 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 12 de noviembre?

El 12 de noviembre de 2014, la humanidad alcanza un nuevo hito en la exploración espacial cuando el módulo Philae, desprendido de la sonda Rosetta de la Agencia Espacial Europea (ESA), logra aterrizar sobre el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. Tras un descenso de siete horas desde la órbita de Rosetta, la señal de contacto se recibe a las 17:03 CET, confirmando el primer aterrizaje controlado sobre un cometa en la historia. Aunque el sistema de anclaje falla parcialmente—los arpones no se dispararon y el módulo rebotó varias veces antes de quedar asentado—Philae consigue enviar datos científicos cruciales desde la superficie, desafiando las expectativas y marcando un antes y un después en la ingeniería aeroespacial.

La misión Rosetta, lanzada en 2004, había recorrido más de 500 millones de kilómetros para alcanzar su objetivo, y el éxito de Philae se celebra como una proeza tecnológica sin precedentes. A pesar de las dificultades técnicas y de quedar ubicado en una zona con poca luz solar, el módulo logró operar durante 60 horas, recopilando información sobre la composición del cometa y su estructura interna. Este logro no solo demostró la capacidad de la ESA para ejecutar maniobras de altísima precisión, sino que también abrió nuevas posibilidades para el estudio de cuerpos celestes primitivos, considerados claves para entender el origen del sistema solar.

Un 12 de noviembre, pero de 1912, el presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas, es asesinado en pleno centro de Madrid por el anarquista Manuel Pardiñas. El atentado ocurre mientras el político contempla el escaparate de la Librería San Martín, en la Puerta del Sol, cuando es abordado y abatido a tiros. El crimen conmociona al país y pone fin abruptamente al ambicioso proyecto reformista de Canalejas, considerado uno de los dirigentes más lúcidos y moderados del liberalismo español de principios del siglo XX.

Tras perpetrar el magnicidio, Pardiñas se suicidó en el mismo lugar con la pistola que había usado. Su acto dejó tras de sí un símbolo trágico del conflicto entre el orden institucional y las crecientes tensiones sociales de una España marcada por la desigualdad, la agitación obrera y el desencanto político en plena Restauración.

¿Qué pasó el 12 de noviembre?

1864.- Comienza la Guerra de la Triple Alianza, Uruguay, Argentina y el Imperio de Brasil luchan en coalición contra Paraguay. El conflicto es el mayor y más sangriento de Latinoamérica.

1900.- Se clausura la Exposición Universal de París, con más de 50 millones de visitas.

1912.- En la Antártida hallan los cadáveres del británico Robert Falcon Scott y los de los miembros de su expedición, la segunda en llegar al Polo Sur tras la dirigida por el noruego Roald Amundsen.

1936.- Se inaugura el puente sobre la bahía de San Francisco (Estados Unidos), el más largo del mundo hasta ese momento.

1945.- La escritora, pedagoga y diplomática chilena Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga, es galardonada con el Premio Nobel de Literatura. Hasta la fecha, Mistral es la única mujer de habla hispana en conseguirlo.

1984.- La Organización para la Unidad Africana (OUA) admite a la República Árabe Democrática Saharaui como miembro de pleno derecho, lo que provoca la retirada de Marruecos de la organización.

1990.- En el Palacio Imperial de Tokio se celebra la coronación oficial de Akihito como 125 emperador de Japón.

1995.- La Commonwealth admite a Mozambique, antigua colonia portuguesa, en la mancomunidad británica de naciones como "un caso único y especial".

2001.- Los tres ex Beatles, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, se reúnen por última vez en Nueva York a petición de Harrison, que falleció días después.

2004.- El banco español Santander Central Hispano (SCH) adquiere el británico Abbey National y se convierte en la octava entidad bancaria del mundo.

2009.- Iberia y British Airways aprueban un acuerdo de fusión, del que surge la sociedad empresarial TopCo, uno de los tres mayores grupos aéreos del mundo.

¿Quién nació el 12 de noviembre?

1651.- Juana Inés de la Cruz, poetisa mexicana.

1833.- Alexander Borodin, compositor ruso.

1840.- Auguste Rodin, escultor francés.

1929.- Grace Kelly, actriz estadounidense y princesa de Mónaco.

1941.- Cristina Peri Rossi, escritora española, origen uruguayo.

1947.- Joaquín Kremel, actor español.

1982.- Anne Jacqueline Hathaway, actriz estadounidense.

¿Quién murió el 12 de noviembre?

1844.- Jerónimo Merino, 'el cura Merino', héroe de la guerra de la Independencia española.

1956.- Juan Negrín López, científico y político español.

1989.- Dolores Ibárruri, 'La Pasionaria', presidenta del PCE.

1994.- Wilma Rudolph, 'la gacela negra', atleta estadounidense.

1999.- Antonio González, 'El Pescailla', cantaor y marido de Lola Flores.

2018.- Stan Lee, escritor y editor de comics estadounidense.

2021.- Margarita García San Segundo, 'Agata Lys', actriz española.

¿Qué se celebra el 12 de noviembre?

Hoy, 12 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Neumonía y el Día Mundial del Ballet.

Horóscopo del 12 de noviembre

Los nacidos el 12 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 12 de noviembre

Hoy, 12 de noviembre, se celebran los santos Aurelio, Isaac, Mateo, Millán, Paterno, Benigno y Josafat.