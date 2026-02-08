La Aemet mantiene la alerta por deshielos y nieve en Ávila, Segovia, León y Zamora

La borrasca Marta sigue dejando alertas meteorológicas en toda España. En Castilla y León ha llegado tanto en forma de lluvia como de nieve.

Por un lado, durante la jornada del sábado la borrasca provocó que casi todas las provincias de la comunidad estuvieran en alerta por fuertes nevadas, solamente se mantuvo sin avisos la provincia de Valladolid. Aemet declaró alerta naranja en Zamora y Ávila por acumulaciones que podían alcanzar los 20 centímetros.

En el resto de provincias se declararon avisos amarillos. El domingo ha amanecido también con diferentes nevadas que han causado numerosas incidencias. La nieve, la lluvia, el viento y las avenidas han dejado, por el momento, en Castilla y León más de 1.200 incidencias. De estas 601 han sido por nieve, 329 por el viento, 187 por lluvias y 74 por avenidas.

La nieve a lo largo del domingo ha dado tregua a algunas provincias. Las alertas se han desactivado durante parte del día. En Segovia, por ejemplo, durante la mañana se ha tenido que cerrar la carretera dirección Navacerrada por acumulaciones de nieve. Según ha ido avanzando la mañana la situación ha mejorado notablemente. Incluso en pueblos de la provincia, como Revenga , algunos vecinos han aprovechado para disfrutar de la nieve, tomar algo en terrazas o dar paseos. Sin embargo, la tregua ha finalizado a medida que avanzaba el día. Las alertas se volvieron a activar en León y Zamora desde las 6 de la tarde y en Segovia desde las 10 de la noche. Permanecerán en alerta durante toda la madrugada por fuertes nevadas.

Preocupación por el deshielo

Por otro lado, preocupan los deshielos. Aemet mantiene la alerta tanto por nieve como por deshielos al menos hasta este lunes. De nuevo, la nieve volverá a ser protagonista en provincias como Segovia donde la cota se sitúa por encima de los 1.000 metros de altitud.

Durante la jornada del domingo la nieve ya sorprendió a muchos de los vecinos y visitantes. En la provincia se produjeron varias incidencias en carreteras principales y vías secundarías debido a las acumulaciones. También se suspendieron algunas fiestas de pueblos e incluso actos deportivos. Sin embargo, hay quienes han disfrutado de las nevadas. "No estamos acostumbrados a inviernos tan crudos, pero es hermoso", comentaba una visitante argentina.

