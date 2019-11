La madre del joven que murió ahogado tras llamar al 112: "El médico estaba empeñado en que mi hijo era un drogadicto"

Carmen Ruiz, la madre de Aitor, el joven que murió ahogado después de llamar al 112, explica en 'Espejo Público' que lleva 21 meses escuchando en su cabeza las palabras del médico que le dijo "su hijo respira perfectamente".

"No he vuelto a escuchar la grabación hasta ahora", confiesa Ruiz, que cree que el médico "estaba empeñado en que mi hijo era un drogadicto".

Sin embargo, la mujer desmiente que su hijo tomara nada o que estuviera enfermo y asegura que el joven era "un niño sano" y por eso en un primer momento pensaron que simplemente se había mareado.

La cosa cambió cuando se dieron cuenta de que el joven no podía respirar. "Nos asustamos y decidimos llevarlo a un centro pero no nos dio tiempo porque se desvaneció y no podíamos con él".

Al preguntarle qué le pasaba tras escuchar un fuerte golpe en la parte de arriba de la vivienda, es cuando el joven dice que no puede respirar: "Vimos que tenía mal color porque le faltaba la respiración".

En una de las llamadas al 112 -la mujer hizo cinco llamadas a los Servicios de Emergencias y una llamada más a la Guardia Civil-, un médico le dice que le practique la RCP y le recrimina que esté llorando y en estado de nerviosismo

Salen a la luz nuevos audios entre Protección Civil y el 112

En estos nuevo audios se puede escuchar a una persona de Protección Civil explicando a un operador del SUMMA 112 explicando que no pueden ir al domicilio de Aitor, a lo que el 112 responde diciendo que van a tratar de enviar otro recurso.

La asistencia médica tardó finalmente 23 minutos en llegar al domicilio de Aitor y ya fue demasiado tarde.