Dolores Vázquez, homenajeada en Betanzos: "No guardo rencor, pero el gobierno tiene que pedirme perdón"

En Betanzos es Loly. Una vecina querida y admirada por su "valentía y su dignidad inquebrantable". Son palabras de María Barral, alcaldesa de Betanzos, el lugar en el que vive Dolores Vázquez desde hace siete años, el ayuntamiento que hoy le rindió homenaje entregándole el XVII Premio Úrsula Meléndez de Texeda, por su lucha por la verdad, por la justicia.

Un proceso viciado, una condena errónea y un sistema que no supo rectificar a tiempo. El caso de Dolores Vázquez es uno de los errores judiciales más notorios de la historia de España. En 1999, fue condenada a 15 años de cárcel por el asesinato de Rocío Wanninkhof, una joven de 19 años de Mijas. A pesar de que no existían pruebas suficientes que la vincularan con el crimen, la policía y el sistema judicial se empeñaron en encerrar a una inocente. Pasó 17 meses en prisión hasta que, en 2003, una prueba de ADN reveló que el verdadero culpable era otro: el británico Tony Alexander King. El daño, sin embargo, ya estaba hecho. Desde entonces se ha refugiado en Betanzos. El lugar que hoy le ha pedido perdón.

"Perdón por cada mirada, por cada condena, por cada duda. Perdón por unos poderes del Estado que no estuvieron a tu lado". María Barral, alcaldesa de Betanzos, no pudo ocultar su emoción al dirigirse a Loly. "Es un honor para mí darte este abrazo, porque aunque no se puede devolver el tiempo perdido, hoy queremos que sepas que no estás sola. Gracias, Loly, por tu valentía, por tu ejemplo, por tu dignidad inquebrantable", añadió Barral.

La ceremonia tuvo que trasladarse a un lugar más espacioso debido a la alta afluencia y Loly se dirigió a los presentes con un discurso improvisado pero lleno de emoción y gratitud. "Hoy es un día que llevo muchos años esperando, hace tiempo que no era tan feliz", dijo, con la voz entrecortada, mirando a los asistentes. "Esta sala está llena de amor, y voy a ser un poquito egoísta y quedármelo todo".

Dolores Vázquez no guarda rencor. "Soy muy feliz, es un acto muy emotivo, pero no es suficiente, confío en que se haya plantado una plantita… porque el gobierno tiene que pedirme perdón”

Desde su llegada definitiva a Betanzos hace 7 años, Loly ha encontrado un lugar donde se siente querida y respetada. "Aquí nunca me he sentido sola", asegura.

"Este reconocimiento, tan merecido, llega en un buen momento de mi vida. No me lo esperaba, pero lo agradezco profundamente,” y añade, "ya era hora de llorar de felicidad".

