Doce heridos, siete de ellos menores, tras derrumbarse el techo de una casa en Gozón, Asturias

Un total de doce personas han resultado heridas tras el derrumbe del techo de una vivienda en Budores, Gozón. Entre los afectados hay cinco adultos y siete menores, de los cuales once presentan heridas leves y una menor ha sufrido un politrauma grave. El colapso de la techumbre se produjo por causas desconocidas a las 07:09 horas, según informó el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). Un inquilino alertó al 112 Asturias, indicando que parte de la vivienda se había desplomado y que no podían salir.

Traslado al hospital y despliegue de emergencias

Todos los heridos fueron trasladados al Hospital San Agustín de Avilés para ser evaluados. Cuatro de ellos, incluida la menor en estado grave, llegaron por sus propios medios. La afectada presenta politraumatismos y ha quedado a expensas de más pruebas y valoraciones médicas. Al lugar del siniestro han acudido unidades de emergencias, incluyendo la UVI-móvil de Avilés, la ambulancia de soporte vital básico de Luanco y otra ambulancia de colectivos. También ha intervenido efectivos del SEPA de los parques de Avilés y La Morgal, junto con el jefe de zona centro-oeste. Su labor ha centrado en asegurar la zona y comprobar que no hubiese personas atrapadas en el interior.

Zona acordonada

Inicialmente, se han movilizado también bomberos del parque de Pravia, el Grupo de Rescate y la Unidad Canina, aunque estos últimos no han llegado a intervenir al confirmarse que todos los ocupantes estaban fuera de la vivienda. Además, se ha alertado a la Guardia Civil y a la Policía Local para colaborar en la operación. Los bomberos acompañaron a los inquilinos a recoger algunos de sus enseres personales, pero les han informado que la estructura de la casa no es segura y no deben regresar al interior. Las causas del derrumbe aún están bajo investigación.

Techo derrumbado en Cádiz

Este pasado fin de semana res personas resultaron heridas tras el derrumbe del techo de una vivienda en el Barrio Alto del Puerto de Santa María, Cádiz. El incidente ocurrió a las 8:40 horas en la calle Espelete, según Emergencias 112 Andalucía. El aviso alertó sobre personas atrapadas, por lo que se movilizaron bomberos, Policía Local y Nacional, Protección Civil y el Centro de Emergencias Sanitarias 061. Los bomberos lograron rescatar a los afectados: uno estaba en la planta superior, otro atrapado entre escombros y un tercero bajo el forjado derrumbado. Uno de los heridos fue trasladado al hospital, mientras que los otros dos recibieron atención en el lugar. La Policía Local confirmó que la vivienda quedó inhabitable, aunque las colindantes no sufrieron daños.

