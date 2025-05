Día mundial del asma: una enfermedad crónica que afecta al 10% de los españoles

En España, entre un 5 y un 10% de la población padece asma. Casi la mitad se sienten inseguros o no sabe a quién acudir. Aunque una gran parte de los españoles conozca la enfermedad, más allá de los síntomas básicos y las opciones de tratamiento hay una gran falta de conocimiento acerca de las variantes más graves del asma. Hoy 6 de mayo es el Día Mundial del Asma y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) presenta los datos del Estudio Sobre el Conocimiento del Asma Grave en España. Un estudio poblacional que afirma que el asma es una enfermedad que sólo conoce el 41,1% de la población.

¿Qué es considerado como asma grave?

El estudio es realizado con el apoyo de la compañía biofarmaceútica GSK que permite ver la percepción de la población acerca del asma. Se considera asma grave aquel que, a pesar de seguir un tratamiento con corticosteroide inhalados a dosis altas, broncodilatadores (medicamentos que relajan los músculos de las vías respiratorias, permitiendo que se dilaten y así se respire más fácilmente) y medidas preventivas no está controlado afectando a la calidad de vida del paciente. El asma grave afecta al 10% de la población en España. Sin embargo, y a pesar del impacto en la calidad de vida de quien lo padece, la gran mayoría de la población no conoce la gravedad.

Aunque no existen cifras de casos graves de asma no diagnosticados, el Dr. José Gregorio Soto, coordinador del Área de Asma de SEPAR, afirma que "las cifras muestran una gran falta de información de la población, con la necesidad de intensificar las campañas de conciencia y educación sobre el asma grave. Esto podría facilitar el reconocimiento entre los afectados y sus allegados, facilitando el acceso de las Unidades de asma grave para la administración del tratamiento adecuado". El 83,4% de la población no asmática y el 89,7% de la población asmática.

El Dr. Francisco Casas es uno de los impulsores del estudio y destaca que es muy importante la difusión de los síntomas para su detección. También que existen terapias, más allá de los inhaladores como son los tratamientos biológicos, que son fundamentales para el control de los pacientes y demuestran que pueden modificar la historia natural de la enfermedad. Uno de los datos que más preocupa es que más de la mitad de los encuestados sabría a qué especialista debería acudir si tuviera un problema de asma pero más del 50% afirma no saber a quién consultar.

