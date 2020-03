Día de la Mujer 2020: Los mensajes más inspiradores de las famosas el 8 de marzo

Este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Aunque este año no ha habido acuerdo entre las plataformas y los sindicatos para convocar una huelga feminista en España porque, entre otras cosas, este año cae en domingo, se mantienen las convocatorias de manifestaciones tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Te dejamos algunas de las mejores frases para celebrar este 8 de marzo:

"El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal". Simone de Beauvoir

"El amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban". Kate Millet

"Nunca ofrezcas tu corazón a alguien que come corazones, alguien que cree que la carne de corazón es deliciosa y no rara, alguien que succiona los líquidos gota a gota y que, con el mentón ensangrentado, te sonríe". Alice Walker

"Si las mujeres pudieran contemplar con mayor serenidad la posibilidad de una vida sin pareja, sin sentirse por ello solas o fracasadas, o con una pareja mujer, sin sentirse por ello abyectas y rechazadas, no aguantarían tanto la violencia de los machos". Itziar Ziga

"Para entender cómo funciona cualquier sociedad debemos entender la relación entre los hombres y las mujeres". Angela Davis