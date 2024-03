Detenido por dar una paliza a su pareja y después encerrarla: "No hagas tonterías o te mataré a ti y a tus hijos"

Detenido un hombre por encerrar a su pareja bajo llave en una habitación tras propinarle una brutal paliza después de inspeccionar su teléfono móvil. Tal y como informa el periódico 'Levante', los hechos ocurrieron el pasado miércoles en un domicilio del valenciano barrio de Patraix.

"De esta habitación no vas a salir hasta que se te vayan esos moretones, no hagas tonterías o te mataré a ti y a tus hijos". Estas fueron las amenazas de muerte que la mujer recibió por parte de su compañero sentimental mientras la encerraba. "No te muevas de aquí, ya sabes lo que te pasará, me sacas al demonio", continuó.

Le arrebató el teléfono móvil y la dejó completamente atrapada. Casi un día después, la mujer, todavía dolorida por los golpes que le había propinado su pareja, consiguió salir al balcón a través del hueco de la persiana, que estaba rota. De allí pasó a otra habitación y logró salir del inmueble para acudir a la comisaría a pedir ayuda.

Cuando los agentes de la Policía nacional acudieron al domicilio donde se habría producido la agresión, llamaron al timbre en varias ocasiones hasta que el presunto agresor abrió. El sospechoso reconoció que el día anterior habían tenido una fuerte discusión que "se les había ido la mano".

Una pelea que se "fue de las manos"

La pelea habría pasado de los gritos a los golpes, como reflejan los numerosos hematomas que presentaba la víctima incluso dos días después de la paliza. El presunto maltratador la habría encerrado en la habitación con un candado para que nadie la viera hasta que las marcas de la agresión hubieran desaparecido.

El presunto agresor, de 28 años, ya ha ingresado en prisión provisional como presunto autor de los delitos de violencia contra la mujer, lesiones, detención ilegal y amenazas. Él alegó que no la tuvo secuestrada y que su víctima podía haber salido de casa cuando quisiera.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número tres de Valencia, en funciones de guardia, acordó su ingreso en prisión provisional debido al riesgo para la vida de la víctima, al considerar "insuficiente" la medida de prohibición de alejamiento impuesta al investigado para garantizar la seguridad de la mujer y evitar que vuelva a atacarla a ella y cumpla sus amenazas.

