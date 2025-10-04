Detenido un conductor por atropellar a dos jóvenes que descargaban mercancía en Carabanchel, Madrid

Un joven de 25 años y una chica de 26 han resultados heridos de gravedad, ella con la pérdida de ambas piernas, tras ser arrollados por un todoterreno cuando descargaban mercancías de una furgoneta en doble fila.

Los hechos han ocurrido pasadas las ocho de la mañana de este sábado, a la altura del número 74 de la calle de Antonio López, en el distrito madrileño de Carabanchel.

Después del atropello, el conductor ha intentado darse a la fuga, siendo detenido por varios vecinos que presenciaron el suceso.

Tras una primera asistencia por parte de vecinos y viandantes realizando un torniquete para que la chica no se desangrara, sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la joven, que ha sufrido la amputación de ambas piernas.

Estable en el hospital

La chica ha sido intubada y trasladada al Hospital de La Paz, donde ha ingresado en estado de gravedad aunque no se teme por su vida.

Por su parte, los sanitarios han atendido al chico de 25 años de edad, con una fractura abierta en la pierna derecha. También ha sido trasladado al Hospital, en este caso, al Universitario 12 de Octubre, donde ha ingresado en estado grave. Tampoco se teme por su vida.

