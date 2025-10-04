Vídeo: Detenido tras amenazar con un cuchillo a un taxista en Las Palmas de Gran Canaria

El primer robo tuvo lugar el lunes 29 de septiembre en un establecimiento de alimentación del barrio de Jinámar. El individuo accedió al local empuñando lo que parecía un arma de fuego y, tras intimidar al empleado, sustrajo la recaudación de la caja, que ascendía a unos 200 euros. El trabajador, pese al miedo, logró alertar posteriormente a la Policía Nacional y facilitar una descripción del autor.

Apenas 24 horas después, el martes 30, el mismo individuo volvió a actuar en el barrio de San Cristóbal. En esta ocasión, abordó a una mujer en plena vía pública y le arrebató sus pertenencias tras amenazarla con un arma blanca y otra simulada. La víctima logró pedir ayuda y varios testigos alertaron de inmediato a las autoridades, lo que permitió establecer un dispositivo de búsqueda en la zona.

Tenía una orden judicial previa de entrada en prisión

Tras los hechos, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) desplegaron un amplio operativo que permitió identificar y detener al sospechoso en las inmediaciones del barrio de Zárate. Durante el registro, los agentes hallaron las dos armas empleadas en los atracos—una navaja y un arma simulada— y recuperaron los efectos robados a las víctimas.

Las investigaciones confirmaron su implicación en ambos robos con violencia y, además, los agentes comprobaron que al detenido le constaba una orden judicial previa de ingreso en prisión por otros delitos.

Un tercer asalto a un taxista

Pocas horas después de la detención, la Policía Nacional logró vincular al arrestado con un tercer robo con violencia, ocurrido también el 30 de septiembre. En este caso, la víctima fue un taxista que sufrió una violenta agresión dentro de su vehículo.

La cámara de seguridad del taxi muestra cómo el hombre agrede al conductor con un pequeño cuchillo mientras la víctima intenta defenderse. Pese a que el taxista le advierte de que está siendo grabado, el atacante continúa con la agresión y el forcejeo se intensifica. Finalmente, el individuo logra hacerse con algo de efectivo y huye del lugar. Las imágenes resultaron determinantes para su identificación.

Los taxistas denuncian que se sienten desprotegidos

Varios taxistas de la capital, al conocer los hechos y ver las imágenes del asalto, han manifestado su preocupación por la creciente violencia en este tipo de incidentes. "Nos sentimos desprotegidos, este tipo de actos ocurren cada vez más a menudo", comenta uno de ellos.

Aunque algunos vehículos cuentan con cámaras conectadas directamente con la Policía Nacional, este sistema aún no se ha implantado en toda la flota. "Hay cámaras, pero no son tan fáciles de instalar y no todo el mundo las tiene. Muchos compañeros las pagan de su propio bolsillo", explican desde el sector.

El problema se concentra, según relatan, durante las horas nocturnas y en los barrios de la periferia, donde los atracos son más frecuentes. “Además, hay compañeros que no denuncian, y es importante hacerlo para que se registren los casos y se puedan tomar medidas”, insiste otro trabajador del taxi.

Ingreso inmediato en prisión

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial. La autoridad competente decretó su ingreso inmediato en prisión. En el registro efectuado se localizaron el arma blanca y el arma simulada utilizadas para cometer los robos, y se recuperaron los enseres sustraídos.

