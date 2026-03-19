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Violencia de género

Una mujer se precipita desde una ventana para huir de su pareja en La Rioja

Los agentes encontraron junto a la mujer una maleta grande que, según se pudo determinar, había sido arrojada a la calle por el presunto agresor, que fue detenido.

La Guardia Civil detiene en La Rioja un var&oacute;n por violencia de g&eacute;nero, tras arrojarse su pareja por una ventana

La Guardia Civil detiene en La Rioja un varón por violencia de género, tras arrojarse su pareja por una ventanaEUROPAPRESS

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Un hombre de 43 años ha sido detenido este jueves como presunto autor de un delito de violencia de género en La Rioja. La actuación se ha llevado a cabo tras una alerta recibida a través del Centro de Emergencias SOS Rioja, en la que se informaba de la presencia de una mujer tendida en la vía pública en una localidad riojana, tras haberse precipitado desde una ventana ubicada a unos tres metros de altura.

Cuando los agentes de Seguridad Ciudadana llegaron al lugar de los hechos, comprobaron que la mujer se encontraba herida en el suelo. Varios testigos relataron que, tras la caída, un varón cerró inmediatamente la ventana desde el interior de la vivienda, omitiendo cualquier auxilio a la víctima.

Los agentes se centraron en estabilizar a la mujer, cubriéndola con mantas y prestándole los primeros auxilios hasta la llegada de las asistencias sanitarias. Fue en ese momento cuando ella expresó de forma espontánea que se había visto obligada a saltar desde la ventana para salvar su vida ante la violencia ejercida por su pareja. Los agentes encontraron junto a ella una maleta grande que, según se pudo determinar, había sido arrojada a la calle por el presunto agresor momentos antes del suceso.

Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, la mujer fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario al presentar lesiones de diversa consideración.

El presunto agresor se refugió en la vivienda

En un primer momento, el presunto autor se refugió en el interior de la vivienda, sin dejar que los agentes accedieran bajo el pretexto de no disponer de llaves. Entonces, los agentes activaron el denominado 'Protocolo Cero', previsto para actuaciones que requieren una intervención rápida y segura ante situaciones de especial riesgo, y le detuvieron.

Con este mecanismo legal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden actuar de oficio y detener al presunto agresor, incluso en ausencia de una denuncia formal por parte de la víctima. De esta manera, se garantiza la protección integral de la mujer y se asegura la puesta a disposición judicial del detenido ante la evidencia de un presunto delito de violencia de género.

Es preciso recordar que el 016 es el servicio telefónico de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las formas de violencia contra las mujeres. Se trata de un recurso gratuito, confidencial, disponible las 24 horas y no deja rastro en la factura telefónica.

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