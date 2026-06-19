Detenida una cuidadora por robar más de medio millón de euros en joyas a una anciana en Sevilla

Una mujer ha sido detenida por la Policía Nacional en Sevilla al ser acusada de apoderarse tanto de dinero como de una importante colección de joyas, la cual estaba valorada en más de medio millón de euros. Todo ello pertenecía a una anciana a la que prestaba asistencia y cuidados diarios.

La investigación se inició después de que los familiares de la víctima detectaran la desaparición de distintos objetos de valor, entre ellos numerosas joyas con un importante valor económico y sentimental que habían pasado de generación en generación dentro de la familia.

Las primeras pesquisas centraron la investigación en una persona del entorno más cercano de la perjudicada, que mantenía una relación de plena confianza con ella al encargarse de su atención cotidiana.

Los investigadores recopilaron numerosos indicios que apuntaban a que la sospecha habría aprovechado el acceso privilegiado al domicilio y la especial situación de vulnerabilidad de la víctima para sustraer de forma continuada dinero y joyas de gran valor.

Obtenida la autorización judicial, se registró el domicilio de la investigada, donde fueron localizadas gran parte de las piezas desaparecidas, además de dinero relacionado con los hechos investigados.

Entre los efectos recuperados se encontraba una importante colección de joyas valorada en más de medio millón de euros, lo que permitió devolver a la familia una parte muy significativa de su patrimonio.

La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial como presunta responsable de los hechos investigados, ha informado este viernes la Policía en un comunicado.

Detenida una mujer en Vigo que robaba joyas a los mayores a los que debía cuidar

Una mujer en Vigo que se dedicaba a cuidar a las personas mayores habría sustraído joyas por un valor de más de 7.000 euros. Tal y como detalla la Policía Nacional, durante la investigación se fueron encontrando varios contratos de compraventa de joyas que permitieron relacionar su actividad laboral con los hechos.

Con estas pruebas, se pudo imputar a esta persona por los delitos de hurto y estafa. Estos hechos tuvieron lugar en el entorno de Lugo y Redondela.

Concretamente, en los establecimientos de compraventa se encontraron cinco anillos de oro valorados en 3.200 euros, además de dos pares de gemelos tasados entre 700 y 1.200 euros, un pendiente de oro por valor de 450 euros y una cadena cuyo valor asciende a 2.200 euros.

Por suerte, los agentes pudieron recuperar varias de las piezas que fueron devueltas a sus propietarios.

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