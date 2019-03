Investigar a la ex pareja es cada vez un trabajo más frecuente para los detectives, son contratados para demostrar en los tribunales que la que fuera su pareja no juega limpio.Seguimientos, grabaciones, búsquedas de pistas, los investigadores saben que pruebas necesitan para aportar ante la justicia.

Ahora más que nunca comprueban si un divorciado tiene nueva pareja, estable que vive de forma permanente en la vivienda familiar y con los hijos del ex conyuge. Con esas pruebas y amparados por la sentencia del Tribunal Supremo pueden denunciar para recuperar el inmueble. Las posibles soluciones son eliminar la pensión compensatoria al ex marido o la ex mujer, subastar la vivienda, vender su parte a la nueva pareja del ex cónyuge o repartir el uso por años.

Son también cada vez más, las mujeres que piden investigar los ingresos de sus ex maridos para demandar el impago de pensiones alimenticias.