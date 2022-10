La desesperación de un vecino de Lugo extorsionado por unos okupas: "Me pide 5.000 euros para recuperar el piso"

Un vecino de Lugo y su familia llevan durante varios meses viviendo un auténtico calvario. Él es el propietario de un piso en el número 159 de la calle Santo Graal, en el barrio de A Piringalla, que a día de hoy está okupado. Intenta recuperarlo, pero la mujer que lidera el clan, lo está extorsionando. "Me pide 5.000 euros para recuperar el piso", explica el afectado.

Todo comenzó cuando el dueño de la vivienda decidió poner en alquiler la vivienda. "Contactó conmigo una pareja. Yo le pedí nóminas y contratos de trabajo para arrendar el piso. Presentaron la documentación pero resultó ser falsa", relata. "Pagaron la fianza pero ahora ya tienen una deuda de unos 12.000 euros".

Ante esta situación, decidieron contratar los servicios de una empresa de desalojos, que lleva varios días trabajando en sacar a los okupas. Ante esto, el dueño del piso, ha comenzado a recibir llamadas y mensajes de audio para chantajearlo y conseguir dinero. En esos audios, se escucha una voz femenina, con acento extranjero, en los que le insiste al propietario que pagar los 5.000 euros "es mucho más barato que la empresa de desokupación".

El dueño de la vivienda ha intentado llegar a un acuerdo con ellos: "Le he dicho que si salían del piso antes del día 20 de este mes les perdonaba la deuda y no los denunciaba". Aun así, la 'portavoz' de este grupo de inquilinos ilegales le dice que no se van a ir del piso ese día si no paga.

Una historia que "se ha vivido en muchos otros barrios de la ciudad" denuncia el propietario, que tiene miedo a que le destrocen la casa.