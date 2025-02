Desahuciada, con cuatro hijos y después de sobrevivir a la violencia machista: "No quisiera tener que pedir ayuda a quien me maltrató"

"He pasado de vivir en un mundo fabuloso en el que solo pensaba dónde íbamos a pasar el fin de semana a vivir en una habitación con mis cuatro hijos con lo mínimo", así define Susana su situación actual después de haber sido desahuciada el pasado martes del piso en el que vivía por no poder pagar el alquiler.

Todo comienza hace dos años cuando se separó de su marido y padre de sus hijos. Ambos compartían una empresa familiar en la que él era titular absoluto. Después de años de soportar maltratos de todo tipo decidió separarse y se quedó sin nada, "ni siquiera pude parar el desahucio porque el alquiler estaba a su nombre", confiesa Susana.

Tras verse con sus cosas en la calle, ha podido conseguir gracias al ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife una habitación en una pensión donde duermen ella y sus cuatro hijos, de 6, 9, 16 y 18 años. "Tenemos un techo y comida, no necesitamos más, pero tengo que trabajar para poder darle un futuro a mis hijos, aquí no puedo estar indefinidamente", asegura.

Después de cinco años en su casa, tuvo que sacar todas sus cosas a la calle. "Contraté un camión para poder meter mis cosas mientras conseguía algo, al menos un trastero donde guardarlas hasta que consiga un lugar definitivo donde vivir", relata la mujer.

No quiere nada de su expareja

Recibe una ayuda y la manutención del padre de sus hijos pero no quiere nada más de su expareja porque asegura que "esa ayuda puede tener una factura y ya no quiero pasar más por eso porque mis hijos han sufrido mucho". Desde que se enteró que la desahuciaron no para de llamarla para decirle que él le paga un alquiler "no quiero que después me diga que esa es su casa, que la paga él".

Pero tras conocerse su caso en los medios de comunicación también ha recibido llamadas de solidaridad para ofrecerle ayuda, pero Susana aprovecha el altavoz que le proporcionan los medios para pedir un trabajo, "de lo que sea, no se me caen los anillos. Estoy muy agradecida de la ayuda del ayuntamiento y los servicios sociales, pero tengo que sacar adelante a mis hijos".

