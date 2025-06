La denuncia de Marilou Vioix contra el acoso que sufrió en la universidad: "Viví un infierno"

Lo que debería ser una ceremonia de graduación se convirtió en el comienzo de una protesta pública. Marilou Vioix, estudiante francesa de Fisioterapia en la Universidad de Vic (UVIC), denunció haber sido víctima de bullying continuado durante sus cuatro años de carrera.

La historia de Vioix fue censurada por la universidad. Sin embargo, encontró altavoz en el Share Festival de Barcelona, donde pudo contar ante 20.000 personas lo que no le dejaron decir en su acto académico.

La graduación

El pasado 16 de junio, durante la entrega de diplomas, Vioix tenía preparado un discurso en el que narraba los episodios de acoso que, según ella, vivió en la UVIC.

La universidad le negó la palabra, y como gesto simbólico, decidió quitarse la estola de graduada. También repartió octavillas entre los asistentes en las que exponía su testimonio. "Viví un infierno", aseguró Vioix.

"No haber sido reconocida como víctima y no tener la posibilidad de expresarme sobre lo que vivía me produjo más traumas que el acoso en sí mismo", declaró más tarde.

Compartió su historia en el escenario del Share Festival

Días después, el 20 de junio, Marilou se subió al escenario del Share Festival en el Parc del Fòrum de Barcelona.

"Nos llegó la historia de Marilou y se nos ocurrió llevarla al Share para que pudiese dar su discurso frente a muchísima más gente que en us graduación", explicó a 'Crónica Global' Alex García, director de operaciones de FateClub.

Su intervención emocionó al público y rápidamente se viralizó. El vídeo del discurso, difundido en redes por el influencer Ceciarmy, ha superado ya las 50.000 visualizaciones solo en X.

Dos agresiones físicas

Vioix relató que los episodios comenzaron apenas iniciada la carrera. En octubre de 2021 sufrió un traumatismo craneoencefálico con pérdida de conciencia, presuntamente provocado por un compañero mientras paseaba con otros estudiantes.

En diciembre del mismo año, recibió un puñetazo de otro alumno a la salida de una fiesta, que le causó un traumatismo facial.

No fue la única forma de acoso. Según denuncia, sus compañeros le dirigían ladridos al pasar, la marginaban, la amenazaban de muerte y difundían comentarios como: "El primero que se acueste con Marilou, gana", "es la puta más grande de Francia", o "si vemos a Marilou le vamos a hacer lo peor".

La joven también afirma que fue fotografiada sin su consentimientoen ropa interior durante una clase práctica.

La UVIC alegó que no podía intervenir

Aunque la joven presentó denuncia y fue acompañada inicialmente por una consejera, el procedimiento judicial se desvió hacia una mediación con los agresores, en la que, asegura, "ni mis padres, ni los testigos ni yo fuimos escuchados. Y no nos admitieron ninguna prueba".

La UVIC alegó que no podía intervenir por un acuerdo firmado con los implicados y porque los hechos habrían ocurrido fuera del campus, algo que Vioix desmiente.

Carmen Cabestany, presidenta de la Asociación No al Acoso Escolar (NACE), que ha acompañado a la joven durante el proceso, afirma que hubo "mala praxis" por parte de las autoridades. Denuncia que los agresores fueron interrogados en grupo, en una sala acristalada, a la vista del resto de estudiantes.

También asegura que Marilou firmó documentos en catalán sin comprenderlos del todo, y que se le ofreció una solución que no comprendía a sus 18 años.

"Viví en un entorno irrespirable"

La joven agradece públicamente el apoyo de su familia, de NACE, y de quienes testificaron a su favor: "Gracias a mis amigos y compañeros que se movilizaron, me apoyaron y que serán, sin duda, grandes profesionales de la salud".

También recibió apoyo de otras estudiantes, que, tras escuchar su historia, han contactado con ella para compartir experiencias similares en la misma universidad.

"Nunca hay razón para acosar a nadie y, sin embargo, hay quien lo hace y lo justifica", dijo Marilou en su intervención. "No soportan verte brillar".

