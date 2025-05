Marta Francés, plata paralímpica en triatlón, anuncia su retirada por "bullying incesante"

La triatleta paralímpica Marta Francés Gómez, medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de París 2024 y una de las deportistas más destacadas de Castilla-La Mancha, ha anunciado su retirada del triatlón profesional tras denunciar años de "bullying incesante" y "acoso y discriminación" en el entorno del deporte adaptado.

Natural de Puertollano (Ciudad Real), Francés ha hecho pública su decisión a través de sus redes sociales en un mensaje en el que asegura que ha llegado al límite tras seis años de "aguantar situaciones insoportables". El próximo 31 de mayo será reconocida como Hija Predilecta de Castilla-La Mancha durante el acto institucional del Día de la Región.

Su decisión es firme

Francés confiesa que la decisión "es firme" y que la ha tomado junto a las personas que le quieren. Confiesa, no obstante, que ha sido complicado: "Llevo toda la vida dedicada al deporte y justamente ha sido este el que me hizo superar tantos obstáculos que la vida me ha puesto".

La deportista explica que resistió hasta cumplir su gran objetivo: competir en los Juegos Paralímpicos de París. "Si he aguantado hasta ahora ha sido para que nadie me robase mi sueño olímpico de París", afirma.

"Algunos creeréis que es tirar la toalla; pues no, es ganar la guerra. Yo solo tenía un sueño: ser olímpica y ganar una medalla, pero sobre todo, ser feliz. No solo lo he cumplido, también me llevo una fortaleza interior que sé que nadie habría tenido en mi lugar", subraya en su mensaje.

"Gracias a vosotros saqué la rabia para ganar"

Francés no esconde la dureza del camino recorrido: "Gracias a todos vosotros por hacerme tanto daño, porque gracias a vosotros saqué la rabia para ganar, llevarme la medalla olímpica y el mundial".

Y añade: "Gracias a Dios por haberme permitido vivir todo lo que he vivido (a pesar de mi dolor) y gracias de corazón a los que siempre habéis estado a mi lado (vosotros sabéis quiénes sois)".

La triatleta finaliza su despedida con una frase contundente: "Las medallas son mías y de mi país, pero nunca lo serán de nadie más". Se despide con un abrazo y un agradecimiento a quienes han compartido su viaje: "Ha sido un placer haberos hecho soñar a mi lado por un tiempo".

