Investigan el intento de suicidio de un menor de 14 años en Las Palmas por un posible caso de bullying

La Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional investiga el intento de suicidio de un menor de 14 años en Las Palmas de Gran Canaria. Este lunes pasadas las 18:00 el 112 recibió la llamada de un hombre con un gran estado de nerviosismo que alertaba de que su hijo se había precipitado desde la octava planta de un edificio.

Al parecer, en el momento de los hechos, el menor estaba acompañado de su hermana de nueve años y su padre se encontraba en el portal del inmueble. La madre se encontraba fuera de casa pero vigilaba a los niños a través de una cámara de seguridad instalada en la vivienda, y cuando vio a su hija llorando, avisó al padre para que subiese a la casa.

Shock en el barrio

Los vecinos del barrio están todavía en estado de shock después del terrible suceso que tuvo lugar en uno de los jardines junto al portal del edificio. Uno de ellos que se encontraba en ese momento muy cerca, vio caer lo que pensaba que era ropa de un tendedero y cuando se acercó para recogerla, se encontró al joven tendido en el suelo herido de gravedad pero todavía consciente: "Fui a recoger la ropa y me encuentro al niño tirado en el suelo revolcándose... A pesar de los pesares creo que los tendederos le ayudaron para no perder la vida", explica Carlos. "Estaba en la cocina, me asomé y cuando lo vi estaba abajo, vi que era un chico y me di cuenta de que había caído de lo alto porque estaban todos los tendederos colgando, las líneas se reventaron, que imagino que fue lo que le amortiguó la caída", explica otra vecina.

El menor había sido víctima de bullying, según confirmó la madre

La madre del menor, que se encuentra totalmente destrozada, nos asegura entre lágrimas que su hijo es víctima de bullying, y que ahora se encuentra en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil. El menor, que se encontraba en estado crítico, se encuentra estable desde última hora de la mañana de este martes.

Agentes especializados están a la espera de poder tomar declaración al padre y a la madre del menor, para tratar de esclarecer los hechos ya que no constan denuncias previas por acoso escolar. Desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias han señalado que la inspección educativa ha iniciado a su vez una investigación para "obtener información referente al niño y si existiera algún problema de convivencia escolar que pudiera ser el origen de lo acontecido".

