"Dejar morir a ancianos y dependientes sale gratis", el clamor de las asociaciones de familiares ante el Fiscal General del Estado por las muertes en residencias

Las familias llevaban 8 meses esperando esta reunión. A la salida se han sentido decepcionados. María Jesús Valero lleva casi tres años peleando en los tribunales. Su padre falleció solo, en la residencia de Usera, Madrid. Su caso ha sido archivado. Igual que muchas de las querellas repartidas por toda España.

Los familiares han pedido al Fiscal General del Estado que se reabran las causas archivadas. Piden que se escuche las familias, "que se aplique el Derecho, la investigación, la rapidez y los medios", asegura Paulino Campos, presidente de REDE. Según datos de Amnistía Internacional, más de 30.000 fallecieron durante los meses más duros de la pandemia

Hay 106 procedimientos penales abiertos

La Fiscalía ha explicado a las familias que, a fecha de 30 de septiembre del año pasado, hay 106 procedimientos penales en trámite, mientras que otros 32 han sido archivados por órganos judiciales.

Las familias denuncian que la Justicia les ha dado la espalda. Exigen que se les escuche, que todas las fiscalías territoriales investiguen a fondo si se cometieron irregularidades: "Si no se produce esa reapertura de esos procedimientos todas esas muertes quedarán impunes", lamenta María José Carcelén, de la Coordinadora de Familiares de Residencias 5+1 de Cataluña.

No pueden ni quieren pasar página. Critican la opacidad de las instituciones y de algunos procesos judiciales. Y no se conforma con dar carpetazo a la muerte de miles de ancianos "que no fueron derivados a centros hospitalarios, ni recibieron asistencia médica en los centros".

"No se ha investigado lo suficiente"

Muchas de sus denuncias no han prosperado, y se han cerrado, dicen, en falso: "Sin escuchar a las familias, a los trabajadores valientes y sin llamar a declarar a los responsables políticos, a los directores de las residencias, todo eso no se ha hecho", afirma Carcelén. "Sin esa reapertura-añade- nos quedaremos sin Justicia. Estamos condenados a repetirlo, porque dejar morir a ancianos y dependientes sale gratis". afirma.

Las familias han entregado en la Fiscalía General del Estado más de 200.000 firmas recogidas por el periodista Manuel Rico y Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional, para que se reabran todas esas causas.

El Fiscal ya pidió el pasado mes de octubre a todas las fiscalías territoriales escuchar a los familiares de los afectados. Pero las asociaciones insisten en que eso no se ha cumplido. Desde la Fiscalía les emplazan a otra reunión más adelante para seguir informándoles sobre las actuaciones judiciales que hay en curso. Ellos solo quieren llegar hasta el final de las investigaciones y que se depuren responsabilidades.

