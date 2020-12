Dani Rovira confiesa el consumo de aceite de marihuana durante su tratamiento contra el cáncer

El pasado mes de marzo, en plena pandemia del coronavirus, Dani Rovira confirmó que le habían diagnosticado Linfoma de Hodgkin. En este duro proceso hasta curarse completamente, el actor comenzó a consumir aceite de marihuana para aliviar los dolores. Lo ha admitido en una entrevista en el programa de Cadena Ser 'Hoy por hoy'.

Solución para aliviar dolores

El cómico no ha dudado en hacer gala del humor que le caracteriza y ha explicado que "era o estar hecho un trapo o ir pedete". Dani Rovira ha detallado que el tetrahidrocannabinol, conocido como THC, principal constituyente psicoactivo del cannabis, acabó por convertirse en una solución para él para "aliviar las náuseas, los vómitos y los dolores" que le estaba provocando el tratamiento contra el cáncer. Un tratamiento que en agosto hizo que el andaluz consiguiera superar la enfermedad, después de someterse a 8 sesiones de quimio y 18 sesiones de radio.

El pasado mes el boxeador profesional Mike Tyson volvió a subirse a un ring para combatir ante Roy Jones. Tras la pelea, Mike Tyson reconoció que se había fumado un porro antes de su combate ante Roy Jones. "Por supuesto que he fumado marihuana antes del combate. Fumo cada día, nunca he dejado de fumarla". Para el excampeón de los pesos pesados la marihuana produce un efecto adormecedor sobre él pero no sobre el dolor.

Marihuana terapéutica

El Observatorio Español de Cannabis Medicinal advierte que este tipo de planta "no es una panacea" aunque contiene propiedades terapéuticas para el tratamiento sintomático de algunas enfermedades. Otro de los conocidos como medicamentos terapéuticos es el CBD. El cannabidiol, como se le conoce comunmente es "uno de los dos componentes cannabinoides más importantes de la planta de cannabis, que se encuentra en proporciones variables dependiendo de la cepa" según confirma la Fundación Canna.

Efectos adversos

La institución Canna, centrada en el estudio y la investigación de las propiedades de este tipo de herbácea advierte, sin embargo, que puede producir algunos efectos adversos. "Cuando se usa CBD en dosis terapéuticas pueden presentarse sensación de cansancio, somnolencia, sequedad de boca, cefaleas, mareos y disminución del apetito. En general mejoran con la reducción de la dosis de CBD y desaparecen al suspender la administración".

Componente de extractos según OMS

En 2018 el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud en Farmacodependencia concluyó que "en estado puro, el cannabidiol no parece ser nocivo ni tener riesgo de abuso. Por consiguiente, como no es una sustancia objeto de fiscalización por sí misma, sino únicamente como componente de extractos del cannabis, la información actual no justifica un cambio de esta situación para incluir el cannabidiol entre las sustancias fiscalizadas".