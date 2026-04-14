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La alcaldesa de Valencia, María José Català, investigada por prevaricación y trafico de influencias

Compromís asegura que se crearon puestos a dedo para algunos trabajadores públicos.

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La alcaldesa de Valencia, investigada por prevaricación y trafico de influencias | Antena 3 Noticias

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Belén Montero
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La Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa de Valencia, María José Català, del PP, y a la presidenta del Puerto, Mar Chao, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Fue el grupo político Compromís quien denunció los hechos, que estarían vinculados a procesos de colocación de personal.

Al parecer, se trata del caso de un trabajador que tras la disolución del Consorcio Valencia 2007 pasó a la Fundación Visit València. En esta fundación sin ánimo de lucro participan el Ayuntamiento de València, la Cámara de Comercio, Feria Valencia, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Turisme Comunitat Valenciana, la Diputación provincial y empresas del sector turístico.

Tras conocer esta investigación, la alcaldesa Catalá ha explicado que, tras la disolución y liquidación del Consorcio Valencia 2007 -entidad creada para las dos ediciones de la Copa del América de vela que albergó la ciudad-, fueron los concejales de Compromís los que pidieron que se evitaran los despidos en una moción en el pleno del Ayuntamiento. "Por tanto, el mismo denunciante, que es Compromís, pedía a través de una moción aquello que ahora denuncian, pedían que reasignáramos a dedo a los once trabajadores en la administración pública", ha remarcado.

También apunta que en la Fundación Deportiva Municipal "actualmente no hay ninguna persona que haya sido trabajadora anterior del Consorcio Valencia 2007" y ha insistido en que, en el caso del empleado público que optó a la plaza de la Fundación Visit València, se hizo con un proceso "transparente y riguroso" en un concurso de oposición "que había creado el anterior gobierno municipal", al frente del cual estaban Compromís y el PSPV.

La alcaldesa ha señalado que pondrán a disposición de la Fiscalía "el expediente completo, la liquidación del Consorcio, el proceso interno de la Fundación Visit València y el de este administrativo", además de las mociones de los grupos municipales socialista y Compromís, donde "votaban a favor, teniendo en contra un informe de la Secretaría Municipal, para que reasignáramos a los once trabajadores a puestos en el Ayuntamiento a dedo".

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