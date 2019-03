El 'Cuco' queda libre tras cumplir la condena por el caso Marta del Castillo

Francisco Javier G.M., el joven conocido como el 'Cuco', que fue condenado a dos años y once meses de internamiento por un delito de encubrimiento en relación al caso de Marta del Castillo, ha abandonado este martes el centro de menores donde permanecía recluido por estos hechos tras cumplir la condena que le fue impuesta. No obstante, a partir de ahora permanecerá un total de 13 meses en libertad vigilada.

Así lo han indicado fuentes del caso, que han señalado que ha sido por la mañana cuando el 'Cuco' ha abandonado el centro de menores de la provincia de Córdoba donde se encontraba interno a raíz de su condena.

El Cuco fue absuelto del asesinato de Marta, ocurrido en enero de 2009, y fue condenado por encubrir ese delito cometido por su amigo mayor de edad Miguel Carcaño, que finalmente fue sentenciado a veinte años de cárcel por la Audiencia de Sevilla, en una resolución ampliada en otro año y tres meses el pasado 6 de febrero por el Tribunal Supremo.

En contra del criterio de la Fiscalía, el juez de Menores y luego la Audiencia de Sevilla valoraron el tiempo que Francisco Javier G.M., apodado El Cuco, pasó de manera preventiva en un piso tutelado de Cádiz y la orden de alejamiento de Sevilla, por lo que fijaron el tope de cumplimiento en el 8 de marzo de 2013. La Fiscalía y los padres de Marta recurrieron para ampliar seis meses el internamiento alegando el "dolor añadido" que el menor causó al no ayudar a esclarecer el crimen, pero la Audiencia estableció que "las circunstancias de gravedad del hecho, el daño a la víctima, la ausencia de arrepentimiento o no asumir el hecho" no son cuestiones "que deban interferir en la compensación".

El juez de Menores acordó computar el año y siete meses que El Cuco pasó preventivamente en el piso tutelado a razón de un día de internamiento en centro de menores por cada tres de cumplimiento de dicha medida. Además, contabilizó como un día de internamiento en centro cerrado cada seis días con prohibición de acercarse a Sevilla. Cuando la Audiencia de Sevilla declaró firme la condena, el joven ingresó el 28 de octubre de 2011 en un centro de Córdoba para cumplir lo que le quedaba de pena.

En junio de 2012, El Cuco aceptó otros 12 meses de libertad vigilada por vulnerar la orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de 50 kilómetros de la familia de la víctima. Dicha vulneración se produjo el 14 de noviembre de 2010, cuando El Cuco residía en el piso tutelado de Cádiz, y ha llevado a que los padres del menor estén también imputados en el juzgado de Utrera (Sevilla) pues toda la familia fue sorprendida en la autovía Cádiz-Sevilla a la altura de la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan.

Respecto a los cuatro mayores de edad procesados por la muerte de Marta o su encubrimiento, el Tribunal Supremo confirmó el pasado 6 de febrero los 20 años de cárcel impuestos a Carcaño, le añadió otro año y tres meses por un delito contra la integridad moral y ordenó a la Audiencia de Sevilla que "valore la posible participación como encubridor del acusado Samuel Benítez". El alto tribunal absolvió definitivamente de encubrimiento al hermano de Carcaño y a su novia.