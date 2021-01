¿Cuántas cepas y variantes hay del coronavirus y en qué se diferencian?

El coronavirus ha mutado varias veces desde que llegó. En los últimos meses se ha hablado de cepas o variantes del coronavirus y cómo están afectando en el día a día a pesar de las restricciones decretadas por cada comunidad autónoma.

Variante y cepa no significan lo mismo. Una variante son diferentes mutaciones que se agrupan, como es el caso de la llamada cepa británica. Su nombre es B.1.1.7 e incluye un total de 23 mutaciones del virus original del coronavirus.

En cambio, cepa es cuando hay demasiadas mutaciones y provocan un cambio sustancial. Esto provoca una nueva especie de virus. En este caso, las cepas más conocidas del coronavirus son la SARS-CoV-2, que es la hallada en Wuhan, en China, o los HCovs.

Por ello, cuántas variantes hay en total del coronavirus. No se conoce un número concreto, pero sí se conocen aquellas que más preocupan en la actualidad. Estas son la B.1.1.7, B.1.351 y P.1.

Cuál es la variante británica del coronavirus

La B.1.1.7 es la variante británica. Fue detectada en Reino Unido durante el mes de diciembre por primera vez, pero que se ha ido extendiendo. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, informa de que en España se encuentran ya 350 casos de esta variante. Supone el 10% del total de positivos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que los síntomas más frecuentes son la tos, el dolor de garganta, la fatiga y la mialgia. También indicaron que esta variante del coronavirus supone un aumento de entre el 40% y el 70% de transmisibilidad.

El motivo de que aumente la posibilidad de transmisión es que modifica la proteína espiga, que es la que el coronavirus utiliza para acoplarse y entrar en las células humanas.

Cuál es la variante sudafricana del coronavirus

La B.1.351 es la variante sudafricana del coronavirus. Se detectó en el mes de diciembre también, en Sudáfrica. Se ha detectado en 13 países, incluyendo en España. El primer caso de coronavirus de la variante se ha detectado en Vigo.

También se sospecha que tiene una mayor capacidad de transmisión, pero no está confirmado. En cambio, no hay mayor evidencia de virulencia. Es una variante muy reciente y de la que todavía no se saben muchos datos, al contrario que la variante británica.

Cuál es la variante brasileña del coronavirus

La P.1 es la variante brasileña del coronavirus. También presenta los síntomas de tos, fatiga, dolor de garganta y dolor muscular, al igual que en la variante británica del coronavirus.

Los primeros análisis que se han realizado afirman que todavía no hay "información suficiente" para confirmar que sea más letal.

Eficacia de las vacunas

Con la llegada de las tres variantes ha surgido una duda sobre la eficacia de las vacunas contra el coronavirus. En el caso de la variante británica, Moderna ha indicado que puede funcionar para combatir la pandemia. En el caso de Pfizer y BioNTech también ha indicado que podría ser eficaz, aunque podría disminuir su protección.

En el caso de la variante sufadricana, Moderna revela que su vacuna es eficaz para proteger a las personas de la variante. Sin embargo, se desconoce si los fármacos de las vacunas serán eficaces frente a la variante brasileña.

Para saber cómo va la vacunación en España y en los demás países donde ha comenzado el proceso de vacunación, tienes nuestra herramienta CuentaVacunas para comprobar el proceso.