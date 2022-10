Cuando copiar en un examen se vuelve un arte: su profesora le pilla y lo comparte en redes sociales

Prácticamente todos hemos copiado alguna vez en un examen. Una tarea que conllevaba analizar todos los parámetros, desde el profesor hasta la disposición del aula, para llevarla a cabo de manera exitosa, eso sí, no sin estar tensos hasta que entregábamos el papel. Existen tantas maneras de copiar como alumnos, pero la que ha escogido nuestro protagonista podría ser digna de museo.

Con el avance de las tecnologías, el copiar se ha ido sofisticando cada vez más, pasando de la clásica chuleta en papel a las señas, relojes inteligentes y pinganillos. No obstante, algunos dan rienda suelta a su imaginación y, sobre todo, a su talento, para sorprender hasta a su profesora.

Escribe el contenido en bolis tallados

"Haciendo orden en mi despacho he encontrado esta reliquia universitaria", comenzaba el texto de Yolanda De Lucchi, profesora de la carrera de Derecho en la Universidad de Málaga, al que acompañaba con dos fotografías de una de las chuletas más creativas que ha visto el ser humano.

"El derecho procesal penal en bolis Bic", explica. Has leído bien. Un alumno de De Lucchi, en su día, sacó a relucir sus dotes de tallador para plasmar el temario de su asignatura en un total de 11 bolígrafos de la marca Bic. Lo sorprendente es que, a pesar de tratarse de letras minúsculas, se puede leer con total facilidad.

La profesora, que confirma que la obra de su alumno fue en vano, ya que le pillaron, no oculta, sin embargo, su admiración por el 'esfuerzo' que puso el estudiante para aprobar la materia. "¡Qué arte!", dice, concluyendo una publicación que lleva la friolera de 264.000 'me gusta' y más de 22.000 'retweets'.

Encuentran al "artista"

La historia no queda allí, sino que uno de los que ha contestado al tuit ha asegurado conocer "perfectamente al autor de la obra", aunque no tenía permiso para revelar su nombre. Aun así, ha recibido autorización del artista, no sólo para aportar más contenido gráfico de otras obras similares, sino que también para desvelar su método.

"La técnica utilizada por el artista, según me cuenta él mismo, era la de suplir la mina de grafito de un portaminas por una aguja, lo que le hacía súper fácil el escribir en el bolígrafo", cuenta este usuario.