Confirman la pena de 21 años de cárcel para un hombre que degolló a su mujer mientras daba el biberón a su bebé

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 21 años y tres meses de prisión para el hombre que mató a su esposa en el barrio de Pescadería de Almería en 2023. El hombre la degolló delante de sus hijos: dos de ellos, de nueve y ocho años, y un tercero de apenas cuatro meses.

Los hechos sucedieron la tarde del 7 de agosto de 2023, cuando la mujer estaba en la cocina dando de comer a su bebé. El hombre entró en la estancia, agarró un cuchillo de 23 centímetros y, de manera "repentina e inesperada", la degolló, según recoge la sentencia. En ella se señala que la mujer no tuvo "posibilidad de defensa o reacción alguna", al no esperar el ataque.

Fueron los hijos de ella quienes salieron corriendo de la casa para pedir ayuda a los vecinos, que llamaron rápidamente a los servicios de emergencia. Al llegar a la vivienda, la Policía Nacional encontró al acusado con el bebé en brazos. El hombre entregó al pequeño a los agentes antes de ser arrestado.

El Supremo confirma que hubo "alevosía"

El Supremo ha desestimado ahora los cuatro motivos de casación planteados por la defensa del condenado y ha confirmado que hubo "alevosía" en el ataque que acabó con la vida de la mujer, ya que se produjo de manera sorpresiva mientras la víctima daba el biberón al bebé en la cocina de la vivienda.

El alto tribunal mantiene los hechos que declaró probados un tribunal del jurado, que constató el "aislamiento", la "celopatía" y el "dominio" a los que el acusado había sometido a su esposa. Por ello, se aplicó la agravante de género al fijar la pena, que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya había rebajado en un año y tres meses al eliminar el ensañamiento.

El hombre fue condenado por un delito de asesinato con las agravantes de género y parentesco tras el veredicto unánime de un tribunal del jurado.

Estaba obsesionado con que su mujer le era infiel

Este señaló que el acusado se había obsesionado con que la víctima "le era infiel", "le iba a denunciar para quedarse con la casa" y "lo iba a meter en prisión", lo que le llevó a degollarla en la cocina cuando ella daba el biberón a su bebé.

La sentencia recoge que, debido a sus obsesiones, durante los últimos meses de convivencia el acusado había conminado a la mujer a que "cerrara las ventanas de la casa" y le había prohibido abrirlas. Tampoco había hablado a su jefe de la existencia de su esposa, algo que el tribunal consideró una "manifestación de desprecio a su condición de mujer".

El teléfono 016 ofrece información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial a las víctimas de violencia contra las mujeres y a su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 53 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque la llamada puede quedar registrada en algunos terminales y debe borrarse. El servicio también atiende a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016.