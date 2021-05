Confirmado un brote de coronavirus en una residencia de estudiantes en Sevilla con 26 positivos

La Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía ha notificado 26 contagios en un brote de coronavirus en la residencia de estudiantes Odalys Campus Sevilla en La Cartuja.

Así lo ha confirmado la portavoz del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía, Inmaculada Salcedo, este lunes, quien también ha afirmado que la aparición de este foco se ha debido a una reunión "sin medidas de protección y sin guardar las distancias".

Los primeros síntomas surgieron la semana pasada

Hace una semana se detectó un positivo en COVID-19 en un estudiante que presentaba sintomatología compatible con la enfermedad. Tras la realización de las pruebas PCR, se confirmó su contagio y, poco después, se alcanzó hasta 26 los casos en el centro.

La residencia ya fue aislada la semana pasada como forma preventiva para evitar una expansión de casos, ya que el centro tiene un total de 150 estudiantes y trabajadores, aunque la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y Familias ha confirmado únicamente el aislamiento de los afectados.

"El virus sigue"

Inmaculada Salcedo ha destacado en declaraciones a 'Canal Sur Radio' la rapidez en la actuación y ha asegurado que el foco se ha originado en "personas que se han juntado sin medidas de protección, sin guardar las distancias, de fiesta, relacionándose".

"Lo grave no es el brote en sí sino que no se actué rápidamente. Los jóvenes no están exentos de cogerlo y transmitirlo", ha apuntado. Además, ha mandado un mensaje a los jóvenes porque "no hemos salido de la pandemia, el virus sigue".

Este mismo lunes, Andalucía ha sufrido un pequeño repunte de contagios al notificar 1.400 nuevos casos y 5 fallecidos más.